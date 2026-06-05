La Reina Sofía reaparece en su versión más sobria tras el cambio de última hora relacionado con el Papa León XIV

A pocas horas de que el Papa León XIV aterrice en Madrid y sea recibido en el aeropuerto por los Reyes Felipe y Letizia con motivo de su histórica visita a España -durante el que también se reunirá con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía- el Palacio de La Zarzuela ha desvelado un cambio en la agenda prevista, informando de que aunque en un principio iba a ser la Reina Sofía la encargada de despedir al Sumo Pontífice en Tenerife, finalmente será el Rey el que presida el adiós del jefe del Estado del Vaticano el próximo 12 de junio.

Tras hacerse público esta modificación de los planes de la Familia Real, la Emérita ha reaparecido en la recogida de primavera del Banco de Alimentos (FESBAL), reafirmando su compromiso con esta causa solidaria encabezando la campaña 'Lo damos todo' en un establecimiento de una conocida cadena de supermercados en Alcobendas, animando a la población a donar alimentos para las personas más necesitadas.

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Cercana y sonriente, doña Sofía ha retomado su versión más sobria tras sus últimas y aplaudidas apariciones públicas luciendo looks sofisticados y coloridos del que se ha convertido en su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel. En esta ocasión, ha escogido un discreto traje sastre con estampado de cuadros en color marrón compuesto por pantalón de corte ancho y blazer clásica, que ha combinado con un sencillo top blanco, zapatos de punta redonda bicolores en tonos tostados, y varios collares de abalorios, fiel al espíritu 'bohemio' que la caracteriza.