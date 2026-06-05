La exfiscal Pam Bondi señala su sucesor, Todd Blanche, como supervisor de la publicación de archivos de Epstein

La ex fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi ha señalado como responsable de supervisar la publicación de los archivos fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein a su sucesor al frente del Departamento de Justicia, Todd Blanche, quien por ahora ejerce el cargo en funciones, aunque el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ya ha adelantado que lo nominará para tomar plena posesión del puesto.

"Él estuvo a cargo del proceso y de toda la publicación de los archivos de Epstein", afirma Bondi en la transcripción de su entrevista del pasado viernes con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicada este jueves.

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La exfiscal defendió en su comparecencia que el Departamento que dirigía, criticado por no haber publicado hasta el momento tres millones de archivos --frente a los otros tantos publicados--, no está reteniendo ningún documento y que los archivos restantes son "material privilegiado o duplicados". "Que yo sepa, todos han sido liberados", remarcó.

Asimismo, ha señalado por la ocultación de la mayoría de nombres en un documento donde se enumeran los diez cómplices de Epstein a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

"No recuerdo haber revisado este documento, así que no sé quiénes aparecen en él, y proviene del FBI de Nueva York", afirmó, antes de responder que quien podría aclararlo sería o bien el director del FBI, Kash Patel, "o alguien del FBI de Nueva York, porque son ellos quienes figuran al final del documento".

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La entrevista de Bondi ante el Comité de Supervisión, donde la ha acompañado la fiscal general adjunta para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, quien ha interrumpido en varias preguntas. La conversación ha estado marcada también por la negativa de la ex jefa del Departamento de Justicia a responder a ninguna pregunta sobre sus intercambios con Trump: "No voy a hablar sobre ninguna conversación que haya tenido con el presidente sobre ningún asunto".