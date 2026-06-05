Japón aboga por reconstruir centrales nucleares para garantizar la demanda futura

Tokio, 5 jun (EFE).- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón abogó este viernes por reconstruir varias centrales nucleares para garantizar un nivel de energía suficiente ante la creciente demanda eléctrica.

El ministerio nipón, en base a sus cálculos publicados en una propuesta política publicada este viernes, subrayó que las centrales nucleares activas en el archipiélago podrían no ser suficientes para abastecer al archipiélago a partir de 2040 y destacó que el país asiático necesita entre 11 y 14 más.

PUBLICIDAD

"Es necesario mostrar de forma clara las perspectivas y el futuro de la energía nuclear", explicó en la propuesta el ministerio japonés, que apeló a la falta de centrales nucleares en funcionamiento como el problema principal, con solo 15 activas en todo el territorio.

En la actualidad, el país tiene 19 centrales que permanecen con operaciones suspendidas y 27 se encuentran a la espera de ser desmanteladas, según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

De acuerdo con el documento presentado, la demanda futura de electricidad podría aumentar "más de lo previsto" en el futuro, lo que sumado a la baja cantidad de centrales activas hace "necesaria" la reconstrucción "como mínimo" de 2 a 5 centrales para 2040 y de 11 a 14 para 2050, según los cálculos del ministerio.

PUBLICIDAD

Japón entró en un 'apagón nuclear' tras el accidente de la central de Fukushima Daiichi desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 e introdujo medidas más estrictas, como la reducción de la vida útil de los reactores hasta los 40 años, además de abandonar la idea de construir nuevos o reemplazar antiguos.

Sin embargo, en el contexto de escasez energética generado por conflictos internacionales y la creciente demanda eléctrica estimada, el país está dando un giro a su política nuclear, considerando la reactivación y reconstrucción de varios reactores del país. EFE