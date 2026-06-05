Agencias

El Vaticano confirma que León XIV se reunirá con víctimas de abusos en España

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El Papa se reunirá con víctimas de abusos durante el viaje a España que comenzará este sábado. Un encuentro que no estaba incluido en el itinerario del viaje, que finalizará el próximo 12 de junio, y en el que participarán "algunas víctimas de abusos por parte del clero español", según ha confirmado el Vaticano este viernes.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión después de que las asociaciones de víctimas lleven meses reclamando a la Archidiócesis de Madrid que incluyera un encuentro con el Pontífice en la primera visita a España en los últimos quince años.

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El Vaticano ha explicado que se proporcionará "más información" después del encuentro con las víctimas "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

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