Israel identifica el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio

Redacción internacional, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí identificó este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio y aseguró que los sistemas de defensa están "operando para interceptar la amenaza".

Así lo señaló el Ejército a través de su canal en Telegram, en el que añadió que se habían enviado alertas de precaución a los teléfonos móviles de las áreas posiblemente afectadas. La advertencia israelí se produce después del fuego cruzado en las últimas horas.

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El Ejército israelí interceptó esta madrugada un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio, después de que Israel avisara de que atacó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque con misiles este domingo de la República Islámica contra su territorio, en represalia a su vez por la ofensiva israelí en Líbano. EFE