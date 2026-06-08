Taiwán tilda de "acto de provocación" las patrullas marítimas de China al este de la isla

Taipéi, 8 jun (EFE).- El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró este lunes que la intensificación de las patrullas marítimas de China en aguas al este de la isla constituye un "acto de provocación" y de "guerra cognitiva", en un contexto de recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA, Koo afirmó que, al declarar las aguas orientales de la isla como una "zona de aplicación de la ley", China causa un "grave perjuicio" a la "soberanía nacional" de Taiwán, autogobernada y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

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El funcionario agregó que el Ministerio de Defensa y la Administración de la Guardia Costera (CGA) compartirán inteligencia "de forma estrecha" y "coordinarán minuciosamente" la división de tareas para "salvaguardar en todo momento la soberanía nacional y la seguridad marítima".

Estas declaraciones se producen dos días después de que el Gobierno chino lanzara una "operación especial de control marítimo" en aguas situadas al este de Taiwán, en respuesta al inicio de las negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región.

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Según Pekín, el operativo busca ejercer plenamente la "jurisdicción administrativa de control marítimo" del gigante asiático en la zona, reforzar sus capacidades de patrulla en aguas profundas y de control del tráfico en "zonas marítimas clave", garantizar la seguridad de la navegación y "salvaguardar los intereses nacionales".

En un comunicado, la CGA de Taiwán recalcó este domingo que China "no goza de ningún derecho soberano en las aguas situadas al este de Taiwán" y que su actuación vulnera el derecho internacional.

La autoridad marítima taiwanesa señaló que cuatro buques chinos -el 'Haixun 06', el 'Haixun 08', el 'Haixun 09' y el 'Donghaijiu 113'- entraron en "aguas restringidas" situadas al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, en torno a las 14:05 (06:05 GMT) del domingo.

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Esas embarcaciones fueron escoltadas por patrulleras de la Guardia Costera de Taiwán, y las naves de cada parte se enzarzaron en una disputa verbal por la soberanía de estas aguas, según un comunicado de la parte taiwanesa.

"Ambos lados del Estrecho pertenecen a una sola China; estas son aguas bajo jurisdicción china; nuestra flotilla de aplicación de la ley marítima está ejecutando una misión especial de control del tráfico en aguas del estrecho de China; no interfieran en nuestras funciones", manifestaron los guardacostas chinos, según la transcripción de Taiwán.

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"China no posee ningún derecho soberano sobre las aguas situadas al este de Taiwán. Han entrado en nuestras aguas sin autorización, vulnerando el derecho internacional y afectando al orden y la seguridad de nuestras aguas. Cambien inmediatamente de rumbo y abandonen nuestras aguas lo antes posible", respondieron sus contrapartes taiwaneses.

Tras varias horas de disputa, los cuatro barcos chinos abandonaron las aguas taiwanesas alrededor de las 03:20 (19:20 GMT) de este lunes, de acuerdo con la CGA, que prometió adoptar "todos los medios necesarios" para "salvaguardar plenamente la soberanía nacional y la seguridad de las aguas" bajo control de Taipéi. EFE

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