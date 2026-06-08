Yéremy Pino considera "un orgullo" que España sea favorita para ganar el Mundial

Puebla (México), 7 jun (EFE).- El delantero Yéremy Pino aseguró este domingo que es un privilegio estar entre los 26 mejores jugadores de la selección española, a la que considera "un orgullo" por ser uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial.

"Para mí es un privilegio estar aquí, entre los 26 mejores de España. Es un orgullo compartir el día a día con estos jugadores y aprender de todos ellos", afirmó Pino en rueda de prensa desde la ciudad mexicana de Puebla.

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Sobre el hecho de que España sea una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo, el jugador del Crystal Palace inglés celebró esa designación.

"Llevamos esa etiqueta con mucho orgullo, es un privilegio que nos hemos ganado por nuestro trabajo durante los últimos años. No nos tiene que meter presión, sino confianza", remarcó.

España aterrizó este domingo en Puebla, centro de México, para disputar este lunes un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz se quedaron en Estados Unidos y no se ejercitaron esta mañana con el grupo, en la última sesión previa del conjunto dirigido por Luis De la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos).

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España se enfrentará a Perú este lunes a partir de las 20.00 hora local (02.00 GMT del martes) en el estadio de Puebla, ubicada a 130 kilómetros al sur de Ciudad de México.

La selección española volverá a México para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara (oeste).