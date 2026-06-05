El brent baja más de 2 % y se sitúa en 93 dólares ante desescalada de tensiones EEUU-Irán

Londres, 5 jun (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este viernes poco más de un 2 %, hasta situarse alrededor de los 93 dólares, ante el optimismo creciente de los inversores por la disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió un 2,04 % -o 1,94 dólares- hasta los 93,09 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre del jueves, cuando el barril se situó en 95,03 dólares.

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El brent finalizó a la baja una semana muy volátil para el petróleo, que repuntó en el comienzo tras el parón de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán y cierra ahora con perspectivas bajistas tras el alto el fuego firmado entre Israel y el Líbano.

Los inversores confían que, con esta tregua en vigor, puedan retomarse las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, después de que la república islámica suspendiera este lunes las conversaciones como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a decir que Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo "durante el fin de semana".

La analista de mercado de Forex Fiona Cincotta aseguró en su boletín que, para los mercados petroleros, la cuestión clave no es si las negociaciones continúan, "sino si resultan en un aumento significativo de la oferta", y mientras el estrecho de Ormuz siga bloqueado, los operadores seguirán incorporando una prima de riesgo geopolítico a los precios.

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Además, añade, esta situación de estancamiento está, al mismo tiempo, reduciendo las reservas mundiales de crudo, haciendo que los precios sean cada vez "más sensibles a cualquier escalada" en la región. EFE