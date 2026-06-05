Bosnia y Herzegovina, último examinador de Panamá antes de debutar en el Mundial 2026

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- La selección de Panamá afrontará este sábado en Estados Unidos su último ensayo antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park de St. Louis, Missouri, en un partido que servirá para ajustar detalles de cara a su debut en el torneo.

La selección panameña llega al compromiso tras despedirse el pasado miércoles de su afición con una victoria por 4-2 sobre República Dominicana. Ahora tendrá una última oportunidad para afinar su funcionamiento colectivo antes de estrenarse el próximo 17 de junio frente a Ghana.

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El conjunto dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen encara este amistoso con algunas interrogantes, especialmente en torno al estado físico del centrocampista Adalberto Carrasquilla, pieza clave en la generación de juego del equipo.

"No soy médico ni tengo la bola mágica para decir si Carrasquilla va a llegar", afirmó Christiansen en su más reciente comparecencia ante los medios. El seleccionador adelantó además que, ante cualquier eventualidad de última hora, "vamos a llevar más gente a Toronto, especialmente en esa posición".

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La Roja centroamericana ha recibido ocho goles en sus dos compromisos amistosos más recientes, una situación que preocupa al cuerpo técnico. No obstante, Christiansen confía en que el duelo ante Bosnia y Herzegovina permita al equipo recuperar "esos automatismos otra vez, buscar el equilibrio defensivo y tener más claridad y frescura de cara al gol".

El entrenador también reconoció la necesidad de que el equipo eleve su rendimiento en esta serie de partidos de preparación, aunque precisó que el trabajo específico para enfrentar a Ghana comenzará una vez que la delegación se instale en Toronto, a partir del próximo 7 de junio.

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La selección panameña quedó encuadrada en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, ante las que buscará avanzar a la siguiente ronda y mejorar su presentación en el Mundial de Rusia 2018.

Bosnia y Herzegovina, una de las últimas selecciones europeas en asegurar su clasificación al Mundial a través de la repesca de la UEFA, llega con el aval de haber superado en ese camino a Gales e Italia.

El conjunto balcánico igualó sin goles el pasado mayo frente a Macedonia, en un encuentro que confirmó su solidez defensiva, aunque también evidenció limitaciones en el apartado ofensivo.

El veterano Edin Dzeko, de 40 años y máximo goleador histórico de Bosnia y Herzegovina con 73 tantos en 148 partidos, será una de las principales amenazas para la defensa panameña, especialmente por su capacidad en el juego aéreo.

Bosnia y Herzegovina ocupa el puesto 65 del ranking FIFA publicado en abril y disputará en 2026 su segunda Copa del Mundo, después de su debut en Brasil 2014.

La selección europea quedó encuadrada en el Grupo B del Mundial de 2026 junto a Canadá, Catar y Suiza. EFE