La alianza de inteligencia Five Eyes advierte del uso de portales de empleo en línea para el espionaje chino

La comunidad de inteligencia de los Five Eyes, la alianza que incluye a Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ha emitido una alerta de seguridad en la que se advierte del nuevo 'modus operandi' de los servicios de inteligencia militar de China para reclutar de forma encubierta a personas con acceso a información sensible a través de plataformas como LinkedIn.

Los Five Eyes, en el documento publicado en la web del MI5 (el servicio de seguridad e inteligencia interior de Reino Unido), avisan de "una variedad cada vez más amplia de redes profesionales y plataformas de empleo en línea para dirigirse a personal militar y gubernamental de los Five Eyes, así como a cualquier persona con acceso a información clasificada o privilegiada".

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En él se afirma que estos actores emplean "una agresiva estrategia de reclutamiento en línea mediante la cual tanto oficiales de inteligencia como afiliados, se hacen pasar por empleados de consultorías privadas, centros de pensamiento o empresas de recursos humanos".

El objetivo es adquirir inteligencia militar, política y económica que permita a China obtener una ventaja estratégica y táctica sobre los Five Eyes, en un contexto en el que medios como The Guardian han seguido de cerca el panorama, avisando de que el perfil del 'espía' ha cambiado hacia jóvenes graduados o investigadores universitarios que ganan sueldos públicos muy bajos en ciudades extremadamente caras como Londres.

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En el texto de los Five Eyes se avisa de que los objetivos de China son empleados poseedores de credenciales de seguridad, personal militar y personas con acceso indirecto o periférico a información gubernamental.

La operativa funciona de tal forma que, en primer lugar, se publican ofertas de empleo falsas en plataformas como LinkedIn, Indeed y Upwork, y, en segundo lugar, tras seleccionar a los candidatos con mayor acceso a información sensible, se pasa a una posible entrevista que se hace de forma virtual.

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En ella, se intenta indagar sobre los contactos gubernamentales o cualquier información de rango militar, para finalmetne pedir al candidato un informe de prueba remunerado sobre temas generales pero estratégicos.

La siguiente treta es intentar sonsacar información exclusiva o privilegiada para seguir con el proceso de contratación. Se pasa a aplicaciones de mensajería encriptada y el pago ya se realiza a través de plataformas comunes como PayPal, Wise, Zelle o incluso criptomonedas. La cantidad del pago puede variar desde unos cientos hasta miles de dólares.

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La alerta de seguridad avisa del peligro que supone la filtración de información no clasificada sobre política o estrategia militar, ya no solo por poner en riesgo vidas de militares, debilitar la economía y facilitar la interferencia democrática, sino por las graves consecuencias que ya han sido aplicadas por las agencias de los Five Eyes: pérdida de empleo, revocación de credenciales o incluso procesamiento penal bajo leyes de espionaje.