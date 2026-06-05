La OMS y CDC África impulsan un plan valorado en 448 millones de euros para frenar el brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) han presentado este viernes un Plan continental de preparación y respuesta ante el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, que se desplegará a lo largo de los seis próximos meses y requerirá recaudar 518 millones de dólares (unos 448 millones de euros).

"El objetivo es sencillo, debemos detener el brote donde se encuentra, apoyar a los países que están tomando medidas en estos momentos y garantizar que los países vecinos estén preparados para detectar los casos y actuar con rapidez si se producen", ha afirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

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Según ha destacado, se trata de un plan "compartido", ya que "la única manera" de vencer al brote que afecta a República Democrática del Congo y a Uganda es a través de una "estrecha colaboración", en la que todas las partes trabajen coordinadas "bajo el liderazgo de los países afectados" y guiadas por un "principio sencillo". "Un plan, un presupuesto, un equipo", ha apuntado.

En este sentido, el plan tiene un enfoque de 'Una respuesta' y se centra en "áreas clave", como son la coordinación de emergencias, vigilancia, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y participación comunitaria, investigación, logística y la continuidad de los servicios sanitarios esenciales.

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"La experiencia demuestra que el éxito depende de la eficacia con la que estos elementos funcionen en conjunto. La vigilancia debe conducir rápidamente a las pruebas; las pruebas deben desencadenar el aislamiento y la atención médica; la prevención de infecciones debe proteger a los trabajadores sanitarios y a los pacientes. La participación de la comunidad debe ser continua, basarse en la confianza y responder a las inquietudes", ha explicado el responsable de la OMS.

EL BROTE ES "GRAVE", PERO SE PUEDE "DETENER"

El director general de los CDC África, Jean Kaseya, ha aseverado que el brote actual de ébola "es grave". "En tan solo unas semanas, hemos visto cómo el brote de ébola se ha extendido por la región, ha trastornado a las comunidades e incluso ha llevado a la imposición de restricciones de viaje. No debemos subestimarlo, pero tampoco debemos temer a este brote. La historia nos ha enseñado que podemos detenerlo", ha resaltado.

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En este contexto, el plan contempla medidas basadas en la preparación, la detección rápida y la respuesta ante el brote que se desarrollarán entre junio y noviembre. Como ha advertido Kaseya, en la actualidad, no existen vacunas ni tratamientos autorizados específicamente para la especie de ébola Bundibugyo y, aunque ha reconocido que estas herramientas "son importantes", ha puntualizado que "no son las únicas".

"Sabemos por nuestra propia experiencia que la detección rápida, el rastreo de contactos, el aislamiento y la atención clínica, la prevención y el control de infecciones, así como la comunicación de confianza, la solidaridad y la coordinación, son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a detener este brote", ha detallado.

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Desde la OMS han subrayado que ya se están implementando actividades de preparación y respuesta en los países afectados y en aquellos que están en riesgo. Además, en 10 países prioritarios se están reforzando medidas cruciales para mejorar la preparación ante emergencias de salud pública y garantizar la detección temprana y una respuesta rápida.

Asimismo, el plan llama a mantener el apoyo a otras emergencias sanitarias en curso, como la varicela, el cólera y el sarampión, con el objetivo de evitar interrupciones en las labores de respuesta críticas y salvaguardar el progreso hacia sistemas de salud más fuertes y resilientes.

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Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades y la OMS han instado a los Estados Miembros a reforzar las medidas de detección y de salud pública en los puntos de entrada, así como a mejorar la coordinación y la solidaridad transfronterizas para apoyar una respuesta oportuna, eficaz y basada en la evidencia ante el brote.

Basándose en las lecciones aprendidas de brotes anteriores de ébola y de emergencias de salud pública recientes, el plan también ofrece una vía para fortalecer la capacidad de África de cara a prevenir, detectar y responder a futuras amenazas para la salud.

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"LOS PLANES NO DETIENEN EL ÉBOLA", SINO "LAS PERSONAS"

El director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, ha puesto en valor el plan elaborado por la OMS y los CDC África, destacando que permitirá fortalecer las respuestas nacionales en los países afectados y reforzar la preparación en las fronteras.

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Aun así, ha aseverado que "los planes no detienen el ébola", sino "las personas". "Trabajadores sanitarios protegidos, un liderazgo decisivo, comunidades que confían en la respuesta", ha destacado para instar a "actuar juntos y con antelación para poner fin a este brote con rapidez".