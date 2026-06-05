Capturan a un exdiputado suplente sindicado por un asesinato en Honduras

Tegucigalpa, 5 jun (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron este viernes a cuatro personas, entre ellas al exdiputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) Víctor Hugo Romero, a quien las autoridades señalan como presunto autor intelectual de un homicidio.

El portavoz del Ministerio Público (Fiscalía), Yuri Mora, precisó que Romero y Emérito Carvajal Gómez, alias El Tello; Nelson Melgar, y Josué Baltazar Aranda fueron capturados en el departamento de Copán (oeste), por su presunta vinculación con el asesinato de Mario José Chacón y el ataque armado contra Miguel Ángel Villela, quien sobrevivió al atentado.

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"Los indicios recabados apuntan a que el exdiputado suplente figura como uno de los principales determinadores o autores intelectuales tanto del homicidio como de la tentativa de homicidio", enfatizó el portavoz judicial.

Romero fue diputado suplente de Isis Cuéllar, quien desde febrero pasado cumple arresto domiciliario y suspensión de su cargo de legisladora en el Parlamento hondureño, tras ser acusada de participar en una red de corrupción que desvió más de 227.900 dólares de fondos públicos, presuntamente para financiar campañas políticas.

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Romero y Cuéllar pertenecen al Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la también exmandataria hondureña Xiomara Castro (2022-2026).

Según las investigaciones, los recursos investigados financiaron la campaña electoral de Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre de 2025, en los que resultó electo Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional. EFE

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