IAG amortizará los bonos convertibles pendientes con vencimiento en 2028 el 21 de julio

IAG ha anunciado que amortizará la totalidad de sus bonos convertibles sénior no garantizados al 1,125% con vencimiento en 2028 el 21 de julio, restando 3,3 millones de euros tras recomprar por valor de 821,7 millones de euros, lo que supone el 99,6% del importe total de su oferta lanzada el pasado 11 de mayo.

En una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha afirmado que ejercerá la amortización opcional irrevocable por el importe nominal de los bonos, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización, que ascienden a 195,65 euros por cada 100.000 euros de nominal.

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Como alternativa, los bonistas podrán ejercer su derecho de conversión hasta el 14 de julio, con un precio de conversión establecido en 3,2338 euros por acción a la fecha del anuncio.

Según los datos del 4 de junio, el importe nominal total de los bonos en circulación se situaba en 3,3 millones de euros y el precio de cierre de las acciones ordinarias de la sociedad en la London Stock Exchange era de 4,21 libras.

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En sus recientes resultados trimestrales, la matriz de Iberia, Vueling y Level elevó un 71% su beneficio entre enero y marzo, con 301 millones de euros, aunque rebajó previsiones para el conjunto de 2026, como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo.