VÍDEO: Rosalía aplaza 3 conciertos en Miami y Orlando (Estados Unidos) por "una emergencia familiar"

La artista catalana Rosalía ha aplazado sus conciertos previstos en Miami y Orlando (Estados Unidos), en el inicio del tramo norteamericano del 'Lux Tour', por "una emergencia familiar", informa Live Nation en sus redes sociales.

Rosalía ha aplazado los conciertos previstos este jueves y el sábado en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando, y ha pedido perdón por decepcionar a sus fans pero que "las circunstancias no le dejan otra opción".

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La promotora ha pedido a los asistentes, que mientras se busca cómo reprogramar las fechas aplazadas, conservar la entrada de los conciertos: el tour está previsto que se reemprenda el 11 de junio en Boston.

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