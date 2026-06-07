Ocho heridos tras el tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo en Ohio

Miami, 6 jun (EFE).- Ocho personas resultaron heridas tras el tiroteo de este sábado en un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, según informó el alcalde, Wade Kapszukiewicz, a la televisora local WTOL 11.

El funcionario expresó que "se espera que todas las víctimas sobrevivan" después de la balacera Old West End Festival, un festejo vecinal, donde el Departamento de Policía de Toledo descubrió "múltiples víctimas de bala" y seguía buscando al responsable.

El Departamento de Policía había reportado horas antes que "han transportado a muchas víctimas a sitios médicos cercanos para su tratamiento", aunque no precisó el estado de salud de las víctimas ni el motivo del crimen.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia".

"Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido", publicó en X.

La balacera se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood.

Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos, que involucran a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive. EFE