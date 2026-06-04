Pedri, Rodri, Oyarzabal y Cucurella no estarán ante Irak en Riazor

El centrocampista del FC Barcelona Pedri, el mediocentro del Manchester City, Rodri Hernández, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal y el lateral izquierdo del Chelsea Marc Cucurella se han quedado fuera de la convocatoria de la selección española para el partido amistoso que les enfrentará este jueves a Irak en el Abanca Riazor, sumándose a las de los tocados Lamine Yamal y Nico Williams.

La Federeación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial este jueves los dorsales que luciran los internacionales españoles en el encuentro amistoso que les medirá a Irak, primero de los dos partidos de preparación para el Mundial 2026. En ella no se encuentran nombres importantes como los de Pedri, Rodri, Oyarzabal y Cucurella, que descansaran y tendrán que esperar al duelo del próximo martes para acumular minutos.

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Estos tres jugadores se suman a las también bajas de Lamine Yamal y Nico Williams, que continúan su puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al debut ante Cabo Verde, así como las de Víctor Muñoz, y los finalistas de Champions Fabián Ruiz, Martin Zubimendi, David Raya. El que sí estará es el jugador del Arsenal Mikel Merino, que podría aprovechar el encuentro para sumar minutos después de haber disputado sólo 28 en los últimos cinco meses por una lesión.

Además, en la convocatoria han entrado los nueve jugadores que conforman el grupo de apoyo, y que abandonarán la concentración después del partido. Así, Marc Bernal, Javi Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra podrían disputar sus primeros minutos como internacionales absolutos. A ellos se suman Sergio Gómez y Jesús Rodríguez, que ya saben lo que es defender la camiseta de 'la Roja'.

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