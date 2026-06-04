Hacienda publicará este viernes la orden ministerial para comenzar a tramitar los Presupuestos de 2027

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado en el Congreso que este viernes, 5 de junio, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial para comenzar a elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que esta misma semana se daría inicio a la tramitación del proyecto de cuentas públicas, y el ministro España ha confirmado que será este viernes cuando se dé el pistoletazo de salida a su tramitación.

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"Mañana se publica", ha dicho en referencia a la orden ministerial justo antes de entrar a la Comisión de Hacienda del Congreso para informar de las líneas principales de su departamento a los grupos parlamentarios.

En la actualidad, los Presupuestos vigentes son los de 2023, que se han venido prorrogando de forma automática año tras año ante la ausencia de un nuevo proyecto por diferentes coyunturas como el contexto internacional o las dificultades en el Parlamento para que salgan adelante.

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El plan anunciado por Sánchez es actualizar el cuadro macroeconómico, que debería votarse antes del verano, informar a los grupos parlamentarios de las líneas generales del proyecto y presentarlo en el segundo semestre del año. La Constitución establece que deben presentarse antes del 30 de septiembre.