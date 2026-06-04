Ecoembes recicla 2,2 millones de toneladas de envases domésticos y comerciales en 2025

Ecoembes recicló 2,2 millones de toneladas de envases domésticos y comerciales en 2025 de las 3,5 toneladas que emitieron sus 28.023 clientes, ha informado la empresa en un comunicado.

En concreto, la colaboración entre empresas, ayuntamientos, operadores privados, recicladores y ciudadanía permitió reciclar 1.494.842 toneladas de envases domésticos y alcanzar una tasa de reciclaje del 74,6%.

En cuanto a los envases comerciales, en 2025 se reciclaron 735.527 toneladas gracias, exclusivamente, a la gestión privada llevada a cabo por mercados, supermercados, comercios y grandes superficies. Esta cifra representa una tasa del 47,7%, pendiente de completarse con los datos de la gestión municipal, una vez se formalicen los convenios de colaboración y se determine la cuota de responsabilidad de cada SCRAP.

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El coste de gestionar todos estos envases anualmente, asumido por las empresas adheridas al sistema y complementado con la venta de estos residuos a recicladores homologados, superó los 800 millones de euros.

La consejera delegada de Ecoembes, Rosa Trigo, ha afirmado que, en 2025, la empresa ha dado "un paso clave para ofrecer a las empresas una gestión completa de sus envases", ya que además del ámbito doméstico, ha incorporado la gestión de los envases comerciales, "con el objetivo de ofrecer a las compañías el acompañamiento de un socio experto que les pueda ofrecer un sistema capaz de traducir la complejidad normativa en soluciones operativas que promuevan la circularidad".

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"En el ámbito de los envases domésticos, 9 de cada 10 empresas han vuelto a elegirnos para el cumplimiento efectivo de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y esto es el reflejo de la confianza en un modelo que les ofrece garantías y certidumbre en un contexto regulatorio cada vez más exigente", ha añadido.

ENVASES DOMÉSTICOS

En el caso de los envases domésticos, en 2025, 26.073 clientes de Ecoembes pusieron en el mercado 2.003.983 toneladas de envases domésticos de plástico, metal, brik, madera, papel y cartón, de los que finalmente se reciclaron 1.494.842 toneladas.

Estas cifras, que Ecoembes reporta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proceden de la información facilitada por las comunidades autónomas para las recogidas municipales y por los gestores privados autorizados para las recogidas privadas, en la parte correspondiente a su cuota de mercado. El Ministerio será el encargado de integrarlas en el cálculo global de la tasa país, para la que el Real Decreto 1055/2022 establece un objetivo del 65% en 2025.

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Por otra parte, 2025 fue el primer año de actividad de Ecoembes en la gestión de los envases comerciales. En este periodo, además de los 9.128 clientes de envases domésticos que también confiaron en Ecoembes para cumplir con la RAP para sus envases comerciales, se sumaron 1.950 nuevos clientes.

En total, estos 11.078 clientes pusieron en el mercado 1.541.750 toneladas de envases comerciales y gracias a la colaboración de 117 mercados, supermercados, comercios y centros comerciales que cuentan con una gestión de residuos propia o privada se reciclaron 735.527 toneladas.

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Esta tasa es parcial y no representa el total de la gestión de Ecoembes Comerciales para el año 2025, ya que aún falta por incorporar los datos de reciclaje correspondientes a las toneladas recuperadas a través de la gestión municipal - una vez se formalicen los convenios de colaboración y se determine la cuota de responsabilidad de cada SCRAP.