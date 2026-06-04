Nintendo lanzará una nueva versión de su consola Switch 2 con baterías reemplazables en la Unión Europea

Nintendo ha confirmado que va a lanzar una versión de su consola Switch 2 con baterías reemplazables en 2027 para cumplir con la Regulación de Baterías de la Unión Europea.

La compañía ha informado de que está activando las medidas necesarias para alinearse con la ley europea y que está "implementando medidas para cumplir con estos requisitos mediante la preparación de versiones de productos".

En concreto, se refiere a la Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos, que la propia Nintendo recoge en su web, y del que explica que "exige que, a partir del 18 de febrero de 2027, las baterías integradas en determinados aparatos y vendidos en la UE deban ser fácilmente reemplazables por los usuarios finales en cualquier momento de la vida útil del producto".

PUBLICIDAD

El Reglamento (UE) 2023/1542 también aclara que "se garantizará que dichas baterías puedan ser extraídas y sustituidas fácilmente por el usuario final en cualquier momento de la vida útil del producto", lo que significa que Nintendo tendrá que ofrecer las herramientas comerciales disponibles para desmontar el producto, en este caso sería la nueva Nintendo Switch 2 que estará disponible en la Unión Europea en 2027.

En este anuncio, Nintendo explica que el número de modelo de las consolas comienza con 'BEE'. Es justo el prefijo del código para la Switch 2 actual, así como para todo el ecosistema de productos, juegos y accesorios adheridos a la consola.

PUBLICIDAD

Las futuras consolas con baterías intercambiables tendrán números de modelo únicos y el código 'OSM' visible en el embalaje para que se pueda identificar perfectamente que se está adquiriendo un modelo circunscrito a la legislación de la Unión Europea.

En la publicación hecha por la compañía nipona no hay ninguna mención al lanzamiento de versiones de las primeras consolas Switch con baterías reemplazables. La última consola en llegar al mercado fue la Switch 2, con una versión con una pantalla de mayor tamaño, mejor rendimiento y más almacenamiento.

PUBLICIDAD