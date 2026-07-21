Tana Rivera y Roca Rey, espectadores de excepción de la fiesta de la Selección con Eugenia Martínez de Irujo

Madrid se ha echado a las calles para recibir por todo lo alto a la Selección Española tras la conquista del segundo Mundial de nuestra historia, y han sido cientos de miles de personas -se estima que aproximadamente 2 millones- las que no se han querido perder la celebración de 'La Roja' a su llegada a la capital apenas 12 horas después de hacerse con la victoria frente a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva York.

Después de ser recibidos por los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Palacio de La Zarzuela, y por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en La Moncloa, los jugadores comenzaban la rúa en un autobús descapotable por algunas de las principales calles de la capital, recibiendo el cariño y aplauso de los aficionados en un completo recorrido que ha finalizado en la Plaza de Cibeles, que se ha convertido en el epicentro de una fiesta apoteósica protagonizada por la euforia, las risas, los vítores, los bailes y la música, con las actuaciones entre otros de Arde Bogotá, Ana Mena y Lola Índigo, o Aitana, que ha desatado la locura al cantar junto a la Selección 'Superestrella', el himno 'no oficial' de España en el Mundial.

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Entre los miles de personas que han abarrotado la Cibeles para festejar la segunda estrella con 'La Roja', algunos rostros conocidos entre los que ha destacado la presencia 'de incógnito' de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey junto a la madre de la joven y su marido, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, y sus íntimos amigos Tomás Páramo y María García de Jaime.

Inseparables desde que salió a la luz su relación sentimental a princpios de abril, la nieta de la duquesa de Alba y el diestro han aprovechado un hueco en la apretanda agenda taurina del peruano para vivir de cerca y en primera persona la fiesta y, aunque han intentado pasar desapercibidos mezclándose entre el resto del público, no han conseguido despistar a las cámaras.

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Mientras que Roca Rey se ha mostrado de lo más comedido y serio, Tana -ataviada con la equipación de la Selección- ha dado rienda suelta a su alegría junto a su madre y, entre risas y gritos de "¡campeones, oe oe oe!" han saltado y bailado al ritmo de la música presumiendo de su maravillosa relación y de su vena más futbolera.

"¡Espectacular! ¡Viva España!" ha exclamado Eugenia al abandonar la Cibeles una vez finalizada la celebración. Y aunque la hija de Fran Rivera ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, su novio sí ha aprovechado la ocasión para dar la "enhorabuena a toda España que se lo merecen" con una gran sonrisa.

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Jugando al despiste y con la discreción que les caracteriza aunque cada vez es más habitual verlos juntos disfrutando de su amor -que es innegable que está totalmente consolidado, ya que el torero se ha convertido en uno más de la familia de su chica-, la pareja ha abandonado la fiesta por separado, y mientras Roca lo ha hecho charlando amigablemente con Narcís Rebollo, Tana se ha mantenido a varios metros de distancia compartiendo confidencias con Tomás Páramo.