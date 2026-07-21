Hallan sin vida a José Manuel Baeza, vecino de Culleredo desaparecido el pasado viernes

José Manuel Baeza Durán, vecino de Culleredo (A Coruña) ha sido encontrado sin vida este lunes. El hombre de 67 años estaba desaparecido desde el pasado viernes y padecía párkinson y acúfenos severos.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de A Coruña, fue localizado alrededor de las 20.10 horas de la tarde del lunes, en la ría de O Burgo, a la altura del Hospital Materno Infantil.

El hallazgo se produjo después de que el servicio aéreo de la Guardia Civil, que participaba en las labores de búsquedam avistase un cuerpo.

Según los primeros resultados de la autopsia, el fallecimiento se habría producido el pasado viernes, coincidiendo con la fecha de su desaparición. Las causas de la muertes están siendo investigadas por las autoridades competentes.