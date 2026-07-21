La Guardia Civil investiga posibles agresiones sexuales a menores en un campamento de Arroyomolinos

La Guardia Civil se encuentra inmersa en una investigación para determinar la veracidad de dos presuntas agresiones sexuales a dos niñas menores en un campamento de verano en Arroyomolinos por parte de uno de los monitores.

Por el momento se han recibido dos denuncias por parte de menores de entre tres y siete años, si bien no se descarta que puedan llegar más, apuntan desde la Benemérita. El Ayuntamiento, por su parte, no descarta personarse como acusación particular.

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El campamento está organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada que resultó adjudicataria en una licitación pública, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado en el que niega toda relación con el trabajador.

El Consistorio ha salido al paso de las informaciones para trasladar su "condena absoluta" y recalcar que en todo caso "prevalecen los derechos y el bienestar de los menores y de sus familias".

Así, desde el Ayuntamiento han puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal; al tiempo que esperan que la Mancomunidad del Sureste depure responsabilidades con la empresa adjudicataria.

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Los hechos se habrían producido el pasado 9 de junio, si bien no fue hasta el pasado viernes que los padres de las menores fueron informados de los hechos, según la versión de uno de los progenitores recogida por el diario 'El Mundo'.