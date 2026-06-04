Mutua apuesta por crecer en países como Perú o México, pero descarta Estados Unidos

El grupo Mutua Madrileña tiene intención de seguir creciendo en el extranjero mediante adquisiciones, y para ello ha señalado a países como Perú o México, al tiempo que ha descartado Estados Unidos.

El presidente de Mutua, Ignacio Garralda, ha explicado durante su participación en un foro organizado por 'elEconomista' que al grupo le gustaría incrementar la posición en Latinoamérica. En la región, Mutua tiene una destacada posición en Chile, donde cuenta con el 60% de BCI Seguros.

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Por otro lado, también cuenta con el 45% de Seguros del Estado, una entidad colombiana. El mes pasado, la empresa llegó a un acuerdo para hacerse con el 100% de la empresa, algo que espera que se cierre en septiembre, cuando se tengan todas las autorizaciones regulatorias.

Europa también es una región que le interesa a la aseguradora, aunque Garralda ha reconocido que "no es fácil encontrar oportunidades" porque la mayoría de empresas están saneadas. En cambio, Estados Unidos está descartado como mercado por la complejidad regulatoria de que cada uno de los estados tenga su propia regulación.

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De hecho, el presidente de Mutua ha indicado que la empresa estuvo estudiando entrar en Florida y encargó un estudio para analizar las posibilidades. El informe resultante no recomendaba a Mutua entrar en el mercado porque había una "altísima siniestralidad" y "quebraban las empresas de seguros con una facilidad pasmosa".

En todo caso, Mutua también está interesada en seguir creciendo en la parte de gestión de activos, donde aparte de Mutuactivos cuenta con Alantra Wealth, Orienta y EDM. En todo caso, Garralda ha reconocido que ahora mismo no se está estudiando ninguna operación.

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La intención del grupo también es agrupar a todas las sociedades, aunque se está haciendo de forma gradual porque las economías de escala "no están tan claras" en la parte comercial, porque cada equipo tiene su propia relación con los clientes.

Sobre las propuestas europeas para fomentar el ahorro, Garralda le ha vaticinado "poco recorrido" a la Cuenta de Ahorro e Inversión, aunque sí ha valorado positivamente la etiqueta 'Finance Europe'. En todo caso, también ha pedido "ventajas fiscales" para incentivar que los europeos destinen ahorro a esta finalidad.

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