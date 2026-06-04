El portero normacedonio Stole Dimitrievski renueva con el Valencia CF hasta 2028

El portero normacedonio Stole Dimitrievski defenderá la camiseta del Valencia CF dos temporadas más, hasta junio de 2028, tras renovar su contrato con el club valencianista, después de una temporada en la que ha disputado 24 de los 33 encuentros en los que tenido minutos desde su fichaje en 2024.

"El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al club hasta junio de 2028", informó la entidad en un comunicado.

Desde su llegada en 2024, Dimitrievski ha participado en un total de 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey Mapfre, de los cuales 24 los ha disputado en la temporada 2025-26, tras la lesión del meta vasco Julen Agirrezabala.

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El Valencia destacó la "experiencia y solidez bajo palos" del portero normacedonio, que "ha contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada", dejando la portería a cero en siete encuentros entre Liga y Copa.