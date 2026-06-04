Ávoris acuerda la compra de Atrápalo y refuerza su posición en el turismo digital en España y Latinoamérica

Ávoris, el primer grupo de viajes y turismo de la Península Ibérica, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Atrápalo, una de las plataformas 'online' de viajes y ocio más reconocidas del mercado ibérico y latinoamericano, en una operación cuyo importe no ha trascendido y que está pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según ha informado la compañía.

Esta operación supone un paso en la estrategia de crecimiento de la firma propiedad del Grupo Barceló y refuerza su posición en la distribución turística digital, consolidando su liderazgo en los distintos canales del sector.

Con esta adquisición, Ávoris refuerza su presencia en el negocio 'B2C digital', donde ya operaba a través de marcas como Muchoviaje y TuBillete.com. La integración permitirá generar uniones en las tareas de distribución, comercialización digital, gestión de inventario y desarrollo tecnológico, además de ampliar la oferta disponible para los clientes de ambas compañías.

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Fundada en Barcelona en el año 2000, Atrápalo se ha consolidado como una de las plataformas de referencia en la comercialización de viajes, hoteles, vuelos, escapadas, entradas, actividades y ocio. La compañía opera actualmente en España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú.

La operación se suma a la reciente apertura de Welcometickets y refuerza la posición de Ávoris en el segmento de venta de entradas, actividades y experiencias de ocio, incorporando una oferta consolidada en espectáculos, actividades culturales, escapadas y experiencias.

Asimismo, la adquisición impulsa la expansión internacional del grupo, que podrá acelerar su desarrollo en mercados estratégicos de Latinoamérica gracias a la presencia de Atrápalo en nueve países.

El presidente ejecutivo de Ávoris, Vicente Fenollar, ha señalado que la incorporación de Atrápalo representa "una operación de enorme valor estratégico" para el grupo, destacando la importancia de la tecnología, los datos y la personalización en la experiencia del viajero.

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Por su parte, el CEO de Atrápalo, Luis Alonso, ha afirmado que la compañía inicia una nueva etapa manteniendo su vocación de situar al cliente en el centro, y ha subrayado que la integración en Ávoris permitirá acceder a nuevas capacidades y recursos "sin perder su identidad".

El director general de Ávoris, Juan Carlos González, ha destacado que la operación permite incorporar una plataforma digital consolidada y reforzar la capacidad de distribución del grupo en el ámbito del ocio y los viajes.

La operación se enmarca en un contexto de crecimiento del turismo online y de creciente demanda de experiencias, en el que la combinación de la capacidad industrial de Ávoris y el posicionamiento digital de Atrápalo busca impulsar el crecimiento conjunto y nuevas oportunidades de mercado.

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Ambas compañías afrontan esta nueva etapa con el objetivo de adaptarse a la evolución del sector y a las nuevas formas de consumo de los viajeros, con una fuerte presencia de la inteligencia artificial en el ámbito turístico.