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Muere un hombre al quedar atrapado cuando practicaba barranquismo en Pozo Alcón

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Un hombre de 69 años ha fallecido después de quedara atrapado dentro en un barranco en el municipio jiennense de Pozo Alcón, según ha informado este jueves el teléfono de emergencias 112.

Los hechos ocurrieron este miércoles. Un compañero dio la voz de alerta al citado servicio a las 17,30 horas explicando que un hombre que practicaba barranquismo había quedado dentro del barranco de la Bolera y se encontraba a cien metros de la orilla, al final de una garganta.

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Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Consorcio de Sierra de Cazorla, Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los operativos, finalmente, solo pudieron rescatar el cuerpo sin vida del barranquista.

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