Mariló Montero revela emocionada los deseos de Rocío Crusset de ser madre: "Si Dios quiere, cuanto antes"

Mariló Montero no para. Después de asistir a la romántica boda de su hija Rocío Crusset con el financiero Charlie Schein este sábado en Nueva York, y sin tiempo siquiera para descansar, la periodista ha retomado su agenda social por todo lo alto; y si este martes se reunía con la Reina Letizia en el Palacio de La Zarzuela y horas después volvía al plató de 'Espejo Público', este miércoles no se ha querido perder la exclusiva cena benéfica con la que la 'Fundación Esperanza y Alegría' ha celebrado su 25º aniversario en Madrid con el apoyo de rostros conocidos como la exmujer de Carlos Herrera, Teresa de la Cierva, Mónica Pont, o Silvia Casas.

Una cita muy especial en la que, todavía muy emocionada por el 'sí quiero' de su hija con el hombre del que está enamorada, ha vuelto a destacar lo guapísima que estaba la modelo vestida de novia y lo especial del vestido que diseñó ella misma y confeccionó la prestigiosa diseñadora estadounidense Christy Riesel: "El vestido es una preciosidad. A ver, que es amor de madre, pero es tan fino, tan elegante, con una calidad, era como muy sencillo, pero a la vez es una joya. Yo le decía a la chica, no sé si era amor de madre, pero yo... Es probablemente el vestido más bonito de novia que he visto en muchísimos años. Ese escote, esa espalda, ese encaje francés hecho a mano... pieza preciosa" ha presumido maravillada.

PUBLICIDAD

Por el momento, como nos ha contado Mariló, Rocío y Charlie no se irán de luna de miel porque "hay que trabajar. Y luego también es que hacen viajes y ahora no es lo de antes, que antes el viaje de novios es porque no puedes viajar y con una excepción el viaje de novios te llevaba a hacer ese viaje extraordinario. Es que ahora se viaja muchísimo. Están de país en país en país bucólico y entonces yo creo que no lo necesitan, por lo menos ahora de inmediato, no".

Lo que sí tienen planeado es seguir los pasos de Alberto Herrera y Blanca Llandres -que se convirtieron en padres de su primer hijo, Marcos, el pasado marzo, cinco meses después de su boda- y ampliar la familia después de convertirse en marido y mujer. "Es lo natural, porque ellos han mostrado sus deseos en conversaciones que tenemos en casa. Lo natural para mí como ellos me trasladan es que quieren tener familia. Si Dios quiere que vengan cuanto antes y lo que quiera la naturaleza" ha desvelado.

PUBLICIDAD

Un nuevo nieto que le encantaría a Mariló, que como confiesa está que se le cae la baba con el pequeño Marcos: "Es que es insoportable, no te puedo hacer una idea. Mira, es que... Vamos a ver que tiene solamente... acaba de hacer tres meses. Cómo están en Sevilla y yo en Madrid. Y lo del viaje a Nueva York y tal... O sea, cada día video y fotos. Entonces, es... Me manda el vídeo y se mete el dedo en la boca, enreda con la manita. Una fiesta en casa, ¡se ha metido la mano en la boca! Como si fuera de otro planeta. Tiene una morcilla, le ha salido el muslito de gordito... ¡Mira qué gordo está! Y me lo destapan. Hace au. ¡Mira lo que habla! ¡Qué listo!".

"Yo cuando sin ser abuela veía a las demás decía '¡qué pesadas!' y ahora el nieto, ¡qué listo, qué inteligente, ¡qué guapo! El más guapo, el más listo, el que más tal... Pues ahora estoy yo así" ha reconocido con una sonrisa, admitiendo que le encanta ver los vídeos que le envían del bebé cada día.

PUBLICIDAD

Por último, hemos preguntado a Mariló si la Reina Letizia le preguntó por la boda de Rocío pero, como ha desvelado, "no hubo tiempo porque tuvimos reuniónde trabajo y además estaban en la Zarzuela sin parar, venía de una reunión, estuvo con nosotras en una reunión de las empresarias de FEDEP Yo soy presidenta de las mujeres empresarias de la Comunidad de Madrid, Amdipecam. Y entonces estuvimos hablando de la situación del empresariado femenino en España. No hubo mucho tiempo para la chanza, pero bueno, hablamos de otras cosas".