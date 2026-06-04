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Detenido en Oviedo un ciudadano colombiano reclamado por Interpol por secuestro extorsivo

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Oviedo a un ciudadano colombiano sobre el que pesaba una orden internacional de detención dictada por Interpol a petición de las autoridades judiciales de su país, por su presunta implicación en delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tenencia ilegal de armas.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias, con la colaboración del Grupo 2 de Fugitivos de la UDYCO Central. La detención se produjo el pasado 2 de junio en la capital asturiana, donde el reclamado residía de forma estable.

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Según han informado fuentes policiales, el detenido trabajaba en una empresa local vinculada al sector de la construcción y estaba siendo buscado para su extradición a Colombia, donde deberá responder ante la Justicia en el marco de una investigación sobre una organización criminal dedicada, entre otros delitos, al secuestro extorsivo y al tráfico ilegal de armas.

Las pesquisas atribuyen al arrestado un papel relevante dentro de la estructura delictiva, actuando presuntamente como 'campanero', encargado de vigilar los movimientos de las víctimas potenciales y alertar al grupo ante la posible presencia policial.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición judicial. El Tribunal Central de Instancia de Madrid ha asumido el caso y ha decretado su ingreso inmediato en prisión mientras se tramita la correspondiente orden de extradición.

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