Detenido en Oviedo un ciudadano colombiano reclamado por Interpol por secuestro extorsivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Oviedo a un ciudadano colombiano sobre el que pesaba una orden internacional de detención dictada por Interpol a petición de las autoridades judiciales de su país, por su presunta implicación en delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tenencia ilegal de armas.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias, con la colaboración del Grupo 2 de Fugitivos de la UDYCO Central. La detención se produjo el pasado 2 de junio en la capital asturiana, donde el reclamado residía de forma estable.

PUBLICIDAD

Según han informado fuentes policiales, el detenido trabajaba en una empresa local vinculada al sector de la construcción y estaba siendo buscado para su extradición a Colombia, donde deberá responder ante la Justicia en el marco de una investigación sobre una organización criminal dedicada, entre otros delitos, al secuestro extorsivo y al tráfico ilegal de armas.

Las pesquisas atribuyen al arrestado un papel relevante dentro de la estructura delictiva, actuando presuntamente como 'campanero', encargado de vigilar los movimientos de las víctimas potenciales y alertar al grupo ante la posible presencia policial.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición judicial. El Tribunal Central de Instancia de Madrid ha asumido el caso y ha decretado su ingreso inmediato en prisión mientras se tramita la correspondiente orden de extradición.