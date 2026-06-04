García reivindica la tecnología sanitaria como palanca de equidad y apuesta por la colaboración con la industria

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la tecnología sanitaria como palanca de equidad, por lo que debe ser "sostenible, accesible" e incorporarse en la "mayor brevedad posible", ya que "la innovación tecnológica no es un lujo", es una "prioridad estratégicas".

En esto términos se ha referido en la inaugura el 32º Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria, organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.

La ministra, que ha señalado "una colaboración y un diálogo fluido e intenso" con la industria, ha recordado que hablar de tecnología sanitaria va más allá de hablar de equipamientos, de dispositivos o software, es hablar de diagnósticos más precisos, de diagnósticos más tempranos, de tratamientos que sean menos invasivos, "que sean más eficaces", y, sobre todo, de pacientes.

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Así, su puesta se enmarca en la equidad. "Cremos que la calidad de un sistema sanitario no puede depender del código postal del paciente, no puede depender tampoco del territorio donde hayas nacido. Depende de que esta innovación llegue plenamente a todos los pacientes y a todos los ciudadanos de nuestro país", ha afirmado.

En materia de alta tecnología, García ha reivindicado el Plan INVEAT, con 851 equipos instalados en hospitales de todo el país, y los acuerdos marco del plan AMATI, ya en marcha, para combatir de forma sostenida la obsolescencia del parque tecnológico y extender la renovación a mamografías, ecógrafos y radiología intervencionista.

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"Hemos aprobado el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que es una manera también de reforzar la transparencia, de reforzar la calidad, la solidez y de las que las decisiones públicas en materia de innovación sanitaria vengan con un sostén y un aval científico. Sabemos y queremos que las tecnologías que llegan al Sistema Nacional de Salud no solo sean innovadoras sino que aporten un valor", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que la "transformación tecnológica" del sistema sanitario exige la colaboración de las administraciones, de los profesionales, de las empresas, de los centros sanitarios, de la industria, de la comunidad científica.

"Somos aliados estratégicos de una tarea compartida que es construir una sanidad pública, una salud más moderna, más innovadora y más preparada para los retos que vienen. Una sanidad que sea capaz de incorporar las mejores tecnologías sin renunciar a sus valores, que sea capaz de innovar sin perder humanidad, que sea capaz de liderar avances científicos manteniendo siempre a las personas en el centro", ha señalado.

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TECNOLOGÍA SANITARIA: IMPRESCINDIBLE PARA LOS PACIENTES

Por su parte, el presidente de Fenin, Jorge Huertas, ha defendido el papel de la tecnología sanitaria como una industria esencial para el SNS, recordando que sin este sector "el sistema sanitario simplemente no puede funcionar".

"La tecnología sanitaria nos acompaña a las personas a lo largo de toda nuestra vida", y que sin ellas no serían posibles la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades. Así, ha reivindicado un sector que, a su juicio, resulta imprescindible para que los pacientes tengan acceso "al mejor sistema sanitario posible" y para asegurar la sostenibilidad del sistema.

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Huertas situó como prioridad avanzar hacia un modelo de compra pública basada en valor, y no solo en precio. En este contexto, ha agradecido a la ministra de Sanidad el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que limita al 20% el peso del precio e introduce la obligación de incorporar criterios de valor en las licitaciones.

El presidente de Fenin ha alertado también sobre el impacto de la inflación y la ausencia de mecanismos de indexación en los contratos públicos sanitarios. Por ello, reclamó que se introduzcan fórmulas de actualización y apeló de forma explícita al Gobierno.

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También ha advertido que España tiene "un nivel de producción en el país claramente mejorable" y eso hace que "dependemos muchísimo de terceros, de países terceros, para el suministro de productos sanitarios esenciales". "Y ese es un riesgo que no podemos y que no debemos permitirnos. Necesitamos una apuesta decidida por la fabricación en España", ha afirmado.