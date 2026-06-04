Ribera cree que Europa debe iniciar una nueva fase de eletrificación

Helsinki, 4 jun (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, afirmó este jueves que Europa debe iniciar una nueva fase en el proceso de electrificación del continente para impulsar la transición energética.

"El sector eléctrico se ha consolidado como uno de los principales motores del éxito a la hora de frenar el crecimiento de las emisiones. Ahora debemos pasar a la siguiente fase", dijo Ribera en el foro anual de la patronal eléctrica europea, Eurelectric, que se celebra en Helsinki.

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Según Ribera, quien participó en una charla junto a la ministra finlandesa de Clima y Medio Ambiente, Sari Multala, en esta nueva fase Europa debe facilitar "en la medida de lo posible" la electrificación de otros sectores, como la calefacción, la movilidad y los usos industriales.

"Sabemos que cuanto antes lo hagamos, mejor", dijo la vicepresidenta ejecutiva, y para alcanzar este fin la Comisión está elaborando un plan de acción para la electrificación europea y al mismo tiempo está revisando el mercado europeo de emisiones (ETS) con el objetivo de apoyar esta transición.

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"Sinceramente creo que lo mejor que puede hacer Europa es no perder la carrera por las tecnologías limpias, y para ello, debemos asegurarnos de que se den las condiciones necesarias para que Europa siga siendo un destino muy atractivo para las inversiones y así poder seguir trabajando en esta transformación", afirmó.

Ribera admitió que existen desafíos en torno a la electrificación de la industria básica y los hogares, pero expresó su confianza en la capacidad para superarlos de forma conjunta para alcanzar los objetivos establecidos, aprendiendo de las experiencias pasadas.

Asimismo, destacó la importancia de la competitividad industrial y la seguridad económica, impulsadas por la electrificación de los sistemas energéticos y la adopción de nuevas tecnologías para reducir la dependencia energética europea.

"Por supuesto, es evidente que no podemos ser competitivos si dependemos de algo que no producimos, y hemos descubierto que los combustibles fósiles son la fuente de energía más efímera posible", dijo.

A su juicio, es necesario "pensar a lo grande" y contar con las grandes empresas, las compañías eléctricas, los operadores y los servicios financieros, aunque sin olvidar a los ciudadanos, quienes también deben experimentar los beneficios de la transición energética. EFE

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