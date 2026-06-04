Agencias

EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Guardar
Google icon
Imagen UTK3WMKNDNH6TPEN3AITRNCXIU

El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

PUBLICIDAD

La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Confirman condena de 28 años contra hermano de Álvaro Uribe por crear un grupo paramilitar

Infobae

El expresidente peruano Vizcarra anuncia su apoyo al candidato izquierdista Sánchez

Infobae

La leyenda brasileña Caetano Veloso lo da todo a sus (casi) 84 años... Madrid no tanto

Infobae

Sánchez afirmará que respetará resultados electorales en Perú y pide que Fujimori también

Infobae

El orgullo LGTBI desfila hasta el Parlamento con demandas de cambio político en Israel

Infobae