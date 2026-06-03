Un incendio en Yakarta destruye más de 300 viviendas y deja a centenares sin hogar

Bangkok, 3 jun (EFE).- Un incendio en el centro de la capital de Indonesia ha destruido más de 300 viviendas y dejado a más de 600 personas sin hogar en uno de los barrios más densamente poblados de Yakarta, la ciudad más poblada del mundo.

"Se cree que el incendio fue causado por un cortocircuito en una de las viviendas", declaró este miércoles el asesor del gobernador de Yakarta, Cyril Raoul 'Chico' Hakim, quien, según recogen medios locales, precisó que las autoridades aún investigan las causas exactas del incidente.

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El fuego, originado la tarde del pasado lunes, destruyó 304 viviendas, donde vivían 679 vecinos de dos comunidades del céntrico subdistrito de Kebon Kosong.

Tres personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves y problemas respiratorios derivados del incendio, sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado víctimas mortales.

Los bomberos lograron contener las llamas a las 23.30 del lunes pero permanecieron en el lugar hasta las 4.15 de la madrugada del martes para iniciar una operación de enfriamiento, con el fin de reducir la temperatura del material y evitar un nuevo incendio.

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Según informó la Policía, se han desplegado cocinas móviles, servicios de salud y de ayuda logística en la zona para atender a los afectados, que han sido alojados en refugios y tiendas de campaña temporales, además de ofrecer apoyo psicológico.

El jefe de policía de Yakarta Central, Reynold EP Hutagalung, dijo que es necesario mantener la coordinación con las agencias e instar a la vigilancia contra los riesgos de incendio en áreas densamente pobladas, alentando a los residentes locales a reportar cualquier incidencia.

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El pasado diciembre, 22 personas murieron por un incendio en Yakarta en un edificio de siete plantas que acogía oficinas de la empresa japonesa de drones Terra Drone.

Yakarta, con problemas de masificación y propensa a inundaciones, superó a finales del pasado año a Tokio como la ciudad más poblada del mundo con casi 42 millones de habitantes, incluyendo el área metropolitana, según un estudio de la ONU que utiliza nuevos criterios para ofrecer una imagen más precisa de la rápida urbanización de las megaurbes.

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El anterior Gobierno indonesio inició la construcción desde 2022 de Nusantara, una ciudad en la isla de Borneo, para que sustituyera a Yakarta como capital, si bien los retrasos y problemas de financiación abren interrogantes sobre su futuro. EFE

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