Un hombre se entrega a la Policía tras disparar y herir a un agente y atrincherarse con sus hijos en Dortmund

Un hombre que disparó e hirió levemente a un policía en Dortmund, ciudad del oeste de Alemania, se ha entregado en la madrugada del miércoles tras atrincherarse durante horas en un apartamento con sus tres hijos, que se encuentran a salvo.

El incidente, cuyo motivo aún no está claro, comenzó el martes por la noche, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia de una mujer. La Policía ha informado de que el sospechoso, de 51 años, disparó contra un agente y luego se refugió en un apartamento con sus hijos.

PUBLICIDAD

El agente en cuestión ha sufrido heridas leves al impactar una bala en su chaleco antibalas, mientras que los niños se encuentran a salvo y en buen estado dadas las circunstancias, según ha declarado un portavoz policial.

Al calor de los hechos, la Policía desplegó unidades especiales y negociadores mientras las autoridades trabajaban para resolver la situación, que finalmente ha terminado con la entrega del hombre, lo que ha llevado al cuerpo a retirar la alerta declarada de amenaza continua.

PUBLICIDAD

El motivo y las circunstancias del incidente aún no están claros, y, si bien el tabloide alemán 'Bild' ha afirmado que el hombre había mantenido a los niños como rehenes, la Policía no ha confirmado la versión del medio, que también ha recogido que el sospechoso había provocado disturbios en un restaurante, amenazado a los clientes y utilizado gas pimienta antes de huir en coche.

Cuando los agentes intentaron detenerlo, supuestamente disparó a través de una ventana e hirió a un agente, aunque la Policía tampoco ha confirmado por el momento estos detalles.