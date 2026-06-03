Mikel Merino, en el último entrenamiento antes del amistoso contra Irak

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- Mikel Merino, quien se incorporó a la concentración de la selección española el martes, llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros, en la que fue la última sesión antes del amistoso contra Irak del 4 de junio en Riazor, de preparación para el Mundial.

España, que debutará en el torneo el 15 de junio ante Cabo Verde, afrontará este jueves su primer amistoso de preparación, para el que Luis de la Fuente no podrá contar con todos los jugadores que forman parte de la convocatoria.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz continuaron su proceso de recuperación. De ellos, los dos primeros se encuentran en una fase más avanzada, llevando a cabo ejercicios con balón.

Además, no se espera que Mikel Merino tenga protagonismo contra Irak al completar solo un entrenamiento, mientras que el resto de jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz- el pasado sábado entre Arsenal y París Saint-Germain, con victoria para los franceses en los penaltis, aún no se incorporaron a la dinámica del grupo.

PUBLICIDAD

Una sesión matutina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la que se despedirán el mismo jueves, cuando el equipo ponga rumbo a La Coruña para el amistoso contra Irak, a las 21:00 horas CEST (-2 GMT) del jueves 4 de junio.

Y al día siguiente, con hora prevista de salida a las 10:00 horas, la selección española pondrá rumbo a Nashville para llegar a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base de cara a la fase de grupos del Mundial.