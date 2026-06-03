AMP. Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, según ha confirmado este miércoles el jurado tras la lectura del fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Leo Messi, cuya candidatura al galardón fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo, mostró desde muy joven una extraordinaria habilidad para el fútbol, formándose en las categorías inferiores de clubes de su ciudad natal, especialmente en Newell's Old Boys. A los 13 años se trasladó con su padre a Barcelona para incorporarse a La Masía, cantera del FC Barcelona, institución en la que completó su formación deportiva y personal.

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Su talento le permitió debutar con el primer equipo en 2004, iniciando una trayectoria profesional que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, según los expertos. Durante más de 15 años en el club catalán, Messi consolidó una carrera marcada por una calidad técnica excelente y una capacidad goleadora extraordinaria. Su trayectoria incluye más de 1.000 partidos como profesional, más de 800 goles y cerca de 400 asistencias en clubes y selección.

Tras su etapa en Barcelona, continuó su carrera en el Paris Saint-Germain y, posteriormente, en el Inter Miami CF, club de la Major League Soccer al que actualmente sigue vinculado. Al mismo tiempo, ha sido un referente de la selección argentina, con la que ha alcanzado algunos de los mayores logros del fútbol internacional.

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Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona, y protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo, su capacidad de desequilibrio y su visión del juego.

Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro títulos de la Champions League, diez de la Liga española, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. Es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina, de los cuales destacan el Mundial de Catar de 2022 y dos Copas América, en 2021 y 2024.

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A nivel individual, su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva.

Entre ellos destacan sus múltiples galardones como mejor futbolista del mundo, especialmente el Balón de Oro, premio que ha obtenido hasta en ocho ocasiones y que lo sitúa entre los jugadores más laureados de la historia. También ha sido distinguido con otros premios como The Best de la FIFA en tres ocasiones y la Bota de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente en seis temporadas.

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Entre muchos hitos, posee también el récord Guinness como máximo goleador en un año natural con 91 goles en 2012. Galardonado con el premio Laureus en dos ocasiones, es el único futbolista masculino que lo ha recibido en la categoría de mejor deportista del año (2020 y 2023).

EN EL ÁMBITO PERSONAL

En el ámbito personal, Messi ha representado un modelo de superación -tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento- y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo.

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Su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de Unicef (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006) desde 2010 y su importante labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concederá a "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

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En esta edición concurría al galardón de los Deportes un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades. Este ha sido el sexto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima sexta edición.