Marcos aboga por impulsar políticas más inclusivas para el colectivo LGTBI+ en Filipinas

Bangkok, 3 jun (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., llamó este miércoles -en el marco del mes del Orgullo- a crear políticas más inclusivas para la población LGTBI en el país, el bastión del catolicismo en Asia, donde este colectivo goza de visibilidad pero carece de derechos como el matrimonio igualitario.

El mandatario dijo que la celebración del Orgullo "honra la valentía de quienes se negaron a ser excluidos o a que se les negara el lugar que les corresponde en la sociedad", semanas antes de que tenga lugar en Manila la marcha LGTBI+, una de las más numerosas de Asia.

PUBLICIDAD

Marcos Jr., que cumple este mes cuatro años en el poder, dijo que para su gobierno "todo filipino tiene derecho a la igualdad de protección, la igualdad de oportunidades y el mismo respeto ante la ley".

Por ello, consideró que la inclusión del colectivo "no puede quedarse solo en palabras" y, en cambio, "debe reflejarse en políticas, fortalecerse mediante las instituciones y practicarse en acciones cotidianas".

"Que esta celebración envíe un mensaje claro: ningún filipino debería sentirse invisible en el país que ayudó a construir. Nadie debería verse obligado a ocultar quién es para ganarse la aceptación y la comprensión", sumó.

Marcos Jr. prometió durante su campaña presidencial apoyar medidas contra la discriminación de este colectivo, en un país donde casi el 80 % de la población se declara católica y a la vez goza de una reputación de ser particularmente acogedor para gais, lesbianas y otras personas del paraguas LGTBI+.

PUBLICIDAD

No obstante, cuatro años más tarde, activistas de derechos humanos denuncian que se han registrado pocos avances, entre los que se cuenta el fallo de febrero pasado de la Corte Suprema, en el que declaró que las parejas del mismo sexo pueden ser copropietarias de bienes y por tanto sus inversiones estarán protegidas en caso de disolución de las uniones.

Sin embargo, estas uniones no tienen validez legal, mientras que en agosto se cumplirán cuatro años desde que el Senado admitió a trámite un proyecto de ley que otorgaría a las parejas homosexuales el estatus de unión civil, una iniciativa que ha quedado estancada en la agenda política filipina. EFE

PUBLICIDAD