Irán acusa a EEUU de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

El Gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Estados Unidos de violar de nuevo el alto el fuego con sus últimos ataques contra un buque y la isla de Qeshm y ha recalcado que estos actos fueron llevados a cabo "desde dos países de la región", al tiempo que ha defendido sus bombardeos contra Kuwait y Bahréin como unos actos llevados a cabo "en el marco del derecho inherente a la defensa".

El Ministerio de Exteriores iraní ha expresado en un comunicado su "firme condena" a "las acciones agresivas del Ejército terrorista estadounidense", en referencia a los ataques durante las últimas horas contra un petrolero iraní en el estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm, perpetrados desde "dos países de la región".

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"Estas acciones agresivas no son solo una violación del alto el fuego, fechado el 9 de abril, sino una flagrante violación del principio fundamental que prohíbe el uso de la fuerza, en línea con el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas", ha señalado, al tiempo que ha acusado a Washington de "usar de forma colonial el territorio e instalaciones de países de la región para sus planes agresivos contra Irán".

Así, ha subrayado igualmente "la responsabilidad clara y directa de los gobernantes de Kuwait y Bahréin en relación con las acciones agresivas de esta noche" y ha argumentado que "cualquier país que permita a partes agresoras usar su tierra, mar y aire (...) para llevar a cabo o apoyar una agresión militar contra Irán está violando claramente las normas fundamentales del Derecho Internacional y el principio de buena vecindad".

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"La República Islámica de Irán, ejerciendo su derecho inherente a defender su integridad territorial y su soberanía nacional, usará todas sus capacidades para hacer frente a los actos de agresión, incluidos ataques contra el origen y fuente de acciones agresivas", ha remarcado, antes de incidir en que "obviamente, la responsabilidad de los efectos y consecuencias de esta situación recae sobre los agresores sionista-estadounidenses y todas las partes que, entregando su territorio e instalaciones, los ayudan a cometer actos de agresión contra Irán".

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha publicado un comunicado prometiendo "defender hasta la muerte a la nación iraní y la Revolución Islámica" y ha agregado que la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel "demostró al mundo la verdadera cara de los falsos defensores de los Derechos Humanos".

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De esta forma, ha hecho hincapié en que "las poderosas Fuerzas Armadas" iraníes "no permitirán que el rencoroso enemigo logre sus malvados propósitos", según ha recogido la cadena pública iraní, IRIB. "Los enemigos estadounidenses y sionistas no tendrán más remedio que rendirse a la voluntad divina de las Fuerzas Armadas y de la nación ilustrada y consciente", ha zanjado.

DENUNCIAS DE KUWAIT Y BAHRÉIN

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado su responsabilidad en "ataques de autodefensa" contra Qeshm y ha asegurado haber derribado además "varios misiles balísticos y drones iraníes" lanzados contra Kuwait y Bahréin, al tiempo que ha desmentido que la base de la Quinta Flota haya sido alcanzada por las fuerzas iraníes.

Por su parte, las autoridades de Kuwait han confirmado varios heridos y daños materiales "significativos" en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a causa de la "agresión iraní", mientras que Bahréin ha denunciado una "agresión sistemática" por parte de Irán y ha asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han logrado destruir "tres misiles y numerosos drones" durante las últimas horas.

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Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.