Los 'anti G7' advierten del riesgo de "enfrentamientos" en su manifestación de Ginebra

Ginebra, 3 jun (EFE).- La coalición 'no al G7', que ha convocado una gran manifestación en Ginebra en la víspera de la cumbre de líderes en la vecina Evián (Francia), ha pedido renegociar algunas partes del recorrido, ya que advierten de "riesgo de enfrentamientos" entre manifestantes y fuerzas de seguridad con el trazado anunciado por las autoridades de la ciudad suiza.

Según indicaron en declaraciones citadas por la televisión nacional suiza RTS, el actual trazado para la manifestación del 14 de junio es demasiado arriesgado sobre todo por su paso cerca del emblemático puente Mont Blanc, que une las márgenes derecha e izquierda de la ciudad a orillas del lago Lemán.

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Para proteger el puente se desplegará un número importante de policías, lo que "puede ser percibido como una provocación por los manifestantes" y podría ser origen de "enfrentamientos", alertó la representante del comité 'No al G7' y responsable de la manifestación del 14 de junio, Françoise Nyffeler.

Los organizadores de la protesta, una coalición de 60 asociaciones, querían que atravesara el puente Mont Blanc y pudiera discurrir por las dos orillas del lago, pero las autoridades ginebrinas anunciaron la semana pasada que sólo permitirán marchas por la margen derecha.

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También hay desacuerdos sobre el paso de la manifestación por las proximidades de la sede europea de las Naciones Unidas, una zona actualmente en obras.

La coalición se reunió este martes para debatir el recorrido permitido por las autoridades, ha expresado sus desacuerdos al Gobierno suizo, y se espera que este haga sus valoraciones al término de su reunión semanal este miércoles.

La elección de Evián, también a orillas del Lemán y muy próxima a la frontera suiza, para la cumbre anual del G7 (15-17 de junio), a la que asistirá entre otros líderes el presidente estadounidense Donald Trump, genera inquietud en ciudades helvéticas próximas como Ginebra.

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Suiza llevará a cabo cierres fronterizos y estrictos controles de seguridad de cara a la cumbre, ante el temor a que se repitan los disturbios de 2003, cuando la celebración del entonces G8 también en Evián se saldó con más de 300 detenidos, actos vandálicos y heridos en protestas tanto en Ginebra como en Lausana. EFE