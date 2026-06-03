Laura Matamoros sentencia su relación con Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Pena me dan otras cosas"

Laura Matamoros se ha convertido en una de las involuntarias protagonistas del primer concierto de Bad Bunny en la capital después de preguntar en redes sociales, indignada, por qué en la Casita del puertorriqueño estaban -además de celebrities como Ester Expósito, Los Javis, María León o Chiara Ferragni- varios futbolistas del Rayo Vallecano y ella no había sido invitada y se había tenido que confomar con ver el espectáculo desde uno de los palcos del Estadio Metropolitano.

Un comentario que indignó a los seguidores del equipo vallecano y que hizo que le llovieran las críticas, a las que la influencer reaccionó con mucho sentido del humor recurriendo a la IA para posar ante la Casita con una camiseta del Rayo para 'reconciliarse' con su afición.

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Este martes Laura ha asistido a la gala de los 'Elle Style Awards 2026' en el Casino de Madrid y, además de hablar del concierto de Bad Bunny, se ha pronunciado sobre la relación que su tía Mar Flores tiene con Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, dejando claro que la que no tiene ningún contacto con la pareja es ella y tampoco quiere tenerlo.

"La Casita fue todo un éxito, la verdad" ha afirmado rotunda, dejando claro que no entiende la polémica que rodea el hecho de que no todos puedan acceder a ella es porque "la gente tiene la piel muy sensible y habla muchas veces por hablar. Yo creo que tampoco pasa nada por la gente que vaya, la gente que no vaya. O sea, La Casita yo creo que es un extra a todo lo que es Bad Bunny, ¿no? No sé".

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Cambiando de tema, este fin de semana Mar estará firmando ejemplares de su biografía 'Mar en calma' en la Feria del Libro de Madrid y, como ha revelado su sobrina presumiendo de su maravillosa relación "si tengo tiempo desde luego que me pasaré, por supuesto que sí, porque además creo que es algo súper importante en lo que tienes que apoyar a tu familia".

Sin embargo, ha justificado que la modelo no estuviese en la presentación del libro de Alejandra Rubio en el mismo escenario, a la que no han faltado Carlo, su padre Carlo Costanzia di Costigliole o Terelu Campos entre otros: "Bueno, es que yo creo, también creo que es que el apoyar a las personas no tienes por qué hacerlo siempre públicamente. Hacerlo públicamente te da un extra en algo que yo, personalmente, es que, tanto si hiciese yo lo contrario, si fuese o no viniese, si haya recibido su apoyo en privado es más que suficiente. Yo creo que tanto una como otra saben perfectamente que se apoyan ambas" ha sentenciado en defensa de su tía.

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Y mientras ha asegurado con una sonrisa que su relación con su hermana Anita Matamoros es igual de buena que siempre a pesar de la guerra mediática entre Makoke y Kiko Matamoros, aunque ha reconocido que "a ella le cuesta hablar porque prefiere llevarlo en privado y es muy respetable porque las relaciones no se tienen por qué tampoco exponer constantemente porque las cosas en privado quedan mucho mejor".

Una buena sintonía que no tiene ni con Carlo ni con Alejandra, como ha confesado con sinceridad: "No hay. Es que ya está. No hay". "Pero pena me dan otras cosas, así que nada. La vida son etapas y son momentos. Si no se tiene relación, tampoco pasa nada. Y ya está" ha zanjado, dejando claro que no se le pasa por la cabeza intentar un acercamiento con su primo tras los desencuentros públicos que han tenido en los últimos meses. "Es mucho mejor elegir bien y ser consciente de a quién eliges" ha concluido rotunda.

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