La Red Nacional de Infértiles pone en marcha el Observatorio del Paciente con Infertilidad

La asociación de pacientes Red Nacional de Infértiles impulsa el Observatorio del Paciente con Infertilidad, una iniciativa pionera para recoger datos reales sobre el impacto sanitario, emocional, social y económico de la infertilidad, desde la experiencia de las personas que la viven.

El Observatorio, que "nace con vocación de permanencia", tiene intención de "construir, por primera vez en España, una base de conocimiento continuada sobre la experiencia de los pacientes con infertilidad y reproducción asistida".

Esta iniciativa arranca con una gran encuesta nacional abierta a pacientes de todo el país. Sus resultados servirán de base para elaborar el Informe Anual Estado del Paciente con Infertilidad en España, un documento que aspira a convertirse en una referencia para pacientes, profesionales sanitarios, investigadores, administraciones públicas y responsables políticos.

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"La experiencia del paciente también es un dato sanitario. No podemos mejorar aquello que no medimos", señala Helena Fernández, presidenta de Red Nacional de Infértiles.

La encuesta abordará cuestiones relacionadas con el acceso a la sanidad pública y privada, las listas de espera, las diferencias entre comunidades autónomas, la experiencia asistencial, las pruebas diagnósticas, el impacto emocional y económico de la infertilidad, la conciliación laboral, los derechos de los pacientes y las barreras que todavía existen para acceder a determinados tratamientos.

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