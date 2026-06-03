La OCDE mejora su previsión de PIB para España en 2026, hasta el 2,2%, y eleva la de inflación al 3,3%

La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para España en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año.

El 'think tank' de las economías avanzadas deshace así la rebaja de una décima en la previsión de crecimiento de España para 2026 anunciada el pasado mes de marzo tras el comienzo de la guerra en Oriente Próximo, mientras que sigue proyectando una expansión del PIB del 1,7% para 2027.

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De este modo, España se mantiene como la gran economía avanzada con mejor desempeño esperado por la OCDE este año, superando el 0,8% previsto para la zona euro y también el crecimiento del 2% proyectado para Estados Unidos.

En su análisis de la economía española, la OCDE explica esta evolución por la fortaleza de la demanda interna, destacando que el consumo privado se expandirá, respaldado por un mercado laboral sólido y el crecimiento de los salarios reales, a pesar del lastre derivado del aumento de los precios de la energía, parcialmente amortiguado por las medidas de apoyo gubernamentales.

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Asimismo, destaca que "la exposición de España al conflicto en desarrollo en Oriente Próximo es limitada", mientras que se prevé que el arancel medio sobre las exportaciones españolas a Estados Unidos se mantendrá por debajo del 15%.

Por otro lado, la OCDE anticipa que la inversión se fortalezca a medida que se recupere la construcción residencial y se desembolsen los fondos europeos pendientes.

En cuanto a la evolución de los precios, las nuevas previsiones de la organización con sede en París apuntan a que la tasa de inflación subirá este año al 3,3% desde el 2,7% en 2025, como reflejo del aumento de los precios de la energía, antes de moderarse hasta cerca del 2,2% a finales de 2027.

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No obstante, la OCDE avisa de que un conflicto prolongado en Oriente Próximo podría intensificar las perturbaciones energéticas, manteniendo elevadas las presiones inflacionarias durante más tiempo y reduciendo el crecimiento, pero también impulsar el turismo en España, a medida que los viajeros se decanten por destinos considerados más seguros.

RECOMENDACIONES.

Para la OCDE las autoridades españolas deben aprovechar el actual dinamismo del crecimiento económico para reconstruir el margen fiscal e impulsar el crecimiento de la productividad mediante la creación de un entorno empresarial más favorable, mejorando el acceso a la financiación y reduciendo la carga administrativa.

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"Lograr una sólida reducción de la deuda requerirá una consolidación sostenida junto con reformas estructurales", afirma la institución, para la que asegurar la consolidación fiscal, al tiempo que se acelera la reducción del déficit, ayudaría a reconstruir las reservas fiscales ante el aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población.

Asimismo, plantea que las medidas para mitigar los altos precios de la energía deberían dirigirse mejor hacia grupos sociales vulnerables y ser temporales para mitigar el impacto social de los precios más altos de la energía, limitando al mismo tiempo los costes fiscales.

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Por último, si bien considera que España está bien posicionada para aprovechar su fuerte expansión de las energías renovables, la OCDE considera que para materializar plenamente estos beneficios será necesario simplificar los procesos de concesión de permisos, acelerar la inversión en infraestructura de red y apoyar la inversión en almacenamiento.