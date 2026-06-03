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Al menos 20 muertos y 11 heridos en un incendio en un restaurante de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 3 jun (EFE).- Al menos 20 personas murieron y otras 11 resultaron heridas este miércoles en un incendio que arrasó un restaurante de varios pisos en el sur de Nueva Delhi, adonde los bomberos llegaron más de una hora después del inicio del fuego, informaron fuentes oficiales.

El fuego comenzó alrededor de las 8:50 hora local (3:20 GMT), aunque los bomberos recibieron el aviso casi una hora después, a las 9:45 (04:15 GMT), y "dejó 20 fallecidos y 11 heridos evacuados a diversos hospitales, cuyo estado de salud se conocerá tras las evaluaciones médicas", confirmó la Policía de Delhi a la agencia local PTI. EFE

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