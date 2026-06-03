La calle Pagés del Corro contará con 95 nuevos árboles y reabrirá un tramo al tráfico el próximo lunes

La calle Pagés del Corro de Sevilla contará con 95 nuevos árboles tras las obras de renovación integral que desarrolla Emasesa, cuya primera fase ha finalizado, lo que reabrirá al tráfico este primer tramo, entre la avenida República Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera a partir del próximo lunes, 8 de junio.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado los resultados de la primera fase de esta "actuación estratégica" para el distrito Triana que cuenta con una inversión total de 7.779.376 euros y que permitirá modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento, mejorar la accesibilidad y "transformar esta importante vía en un espacio más sostenible y amable para los vecinos".

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En este sentido, tras la primera fase de los trabajos, desarrollada entre la confluencia con la avenida República Argentina y la plaza Virgen Milagrosa, el tramo quedará completamente abierto a la circulación a partir del próximo lunes, 8 de junio.

El proyecto, impulsado por Emasesa en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, constituye "la mayor inversión realizada por la empresa metropolitana de aguas" en la capital para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, que permitirán incrementar la capacidad de captación y evacuación de aguas pluviales, eliminar fugas, mejorar la presión y el caudal de la red de abastecimiento e incorporar una nueva red de baldeo.

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TRANSFORMACIÓN URBANA

Las obras de Pagés del Corro contemplan una "profunda transformación urbana" de la calle mediante la renovación completa de la pavimentación, la ampliación de acerados para garantizar la accesibilidad universal, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado.

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Al respecto, Sanz ha afirmado que buscan una calle "más accesible, más moderna y más verde", mediante la incorporación de 95 nuevos árboles que contribuirán a hacer de Triana "un barrio más confortable, sostenible y preparado para afrontar los retos del futuro".

La segunda fase, entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y Victoria, se encuentra actualmente en ejecución y está prevista para finalizar durante la segunda quincena de septiembre, mientras que la tercera fase, entre Victoria y Evangelista, comenzará a finales de junio y concluirá previsiblemente en octubre.

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Por su parte, la cuarta y última fase, entre Evangelista y San Jacinto, se iniciará a mediados de agosto con una duración aproximada de seis meses, por lo que su conclusión está prevista para febrero de 2027, tras 18 meses de obras.

En relación, el alcalde se ha referido a la "colaboración y comprensión" de comerciantes, vecinos y entidades del barrio durante el desarrollo de los trabajos. "Somos conscientes del esfuerzo que supone convivir con una obra de esta envergadura, pero el resultado merecerá la pena", ha sostenido.

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