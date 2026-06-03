Hoy es noticia en el mundo (23:00 GMT)

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1. Trump vaticina un acuerdo para este fin de semana

IRÁN GUERRA | El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a pronunciarse ambiguamente sobre un potencial acuerdo con Teherán: "Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana".

- Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques.

- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

- Kuwait denuncia la muerte de una persona en los ataques iraníes y heridas a 63 en los ataques iraníes, mientras que Baréin dice que interceptó tres misiles y varios drones lanzados por Irán.

- Más de 3.500 muertos en el Libano en tres meses de ofensiva israelí.

- Netanyahu resta importancia a los comentarios de Trump, quien le llamó "jodidamente loco": "A veces tenemos desacuerdos".

2. Las cuatro mayores hoteleras en Cuba dejan la isla

CUBA EEUU | La salida parcial de Cuba de la hotelera española Meliá, la mayor operadora extranjera en el sector, es el cuarto anuncio de este tipo en apenas una semana tras las decisiones de la también española Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International.

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- El Banco Central de Cuba (BCC) informó que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionan en Cuba a partir del 6 de junio para evitar sanciones de EE.UU.

- El vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, afirmó que España mantiene un “seguimiento estrecho” de las decisiones de la Administración estadounidense sobre Cuba para "minimizar" su impacto en las empresas españolas presentes en la isla.

3. Continúan las protestas de maestros en México

MÉXICO EDUCACIÓN | Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) mantienen las protestas para mejorar sus salarios e irrumpieron a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

- El Gobierno mexicano pidió a los manifestantes que reflexionen sobre la "responsabilidad compartida" de construir soluciones basadas en el diálogo.

4. Ucrania lanza más de 350 drones sobre Rusia

UCRANIA GUERRA | Ucrania lanza más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo, donde el ataque ensombrece el comienzo del Foro Económico de esa ciudad.

CLAVES | Menos combates, más bombardeos, nueva fase de la guerra en Ucrania.

- Drones ucranianos alcanzan una corbeta portamisiles en el puerto ruso de Kronstadt.

- Ocho muertos tras ataque de dron ucraniano en la región anexionada de Donetsk.

5. Confirmados 344 casos de ébola en RD del Congo

RD CONGO ÉBOLA | La República Democrática del Congo eleva a 344 los casos de ébola confirmados, incluyendo 60 muertes. El jefe de la OMS alerta de que muchos contactos con enfermos de ébola no han sido rastreados.

6. Delcy llega a la India

INDIA VENEZUELA | Delcy Rodríguez visita en la India en su primer viaje oficial al país oficial como presidenta interina.

EL DATO DEL DÍA

IA HUELLA | En 2025 los centros de datos dejaron una impronta hídrica de 4,5 billones de litros de agua, suficientes para llenar 1,8 millones de piscinas olímpicas.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIOS PRINCESA DEPORTES | Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

NUESTROS TEMAS

VENEZUELA EEUU | Tras cinco meses sin Maduro, Venezuela sigue esperando el alivio económico y político. Por Bárbara Agelvis Maza, desde Caracas.

ISRAEL PALESTINA | Despertar bajo el sonido de los disparos: la vida en la 'línea naranja' de Israel en Gaza. Por Ahmad Awad y Paula Bernabéu, desde Gaza y Jerusalén.

LATINOAMÉRICA TURISMO | Latinoamérica mantiene su auge turístico pese a las pérdidas del sector global por la guerra en Irán. Por Christian Sandoval, desde Bogotá.

Redacción EFE Internacional

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