La vacuna del dengue se demuestra segura en personas viajeras de regiones no endémicas

Barcelona, 4 jun (EFE).- Un estudio del Instituto de Salud Global (ISGlobal) y del Hospital Clínico de Barcelona (España) demuestra que la vacuna TAK-003 contra el dengue presenta un "buen perfil de tolerabilidad" clínica en personas viajeras no procedentes de regiones endémicas de este virus.

Publicada en la revista 'The Lancet Regional Health Europe', la investigación analiza los efectos en 1.028 personas vacunadas en la comunidad autónoma española de Cataluña entre enero y diciembre de 2024.

TAK-003 es la primera vacuna autorizada en Europa para proteger frente al dengue, pero, en un contexto de cambio climático e incremento de viajes internacionales, los datos sobre su seguridad en personas que no viven en zonas endémicas son limitados.

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"Para contribuir a cubrir esta laguna de conocimiento, realizamos un estudio de farmacovigilancia en ocho centros de atención a personas viajeras de Cataluña", explica el primer autor del estudio, Daniel Camprubí.

El estudio no registró acontecimientos adversos graves tras la administración de 1.851 dosis de la vacuna y, si bien más de la mitad de los participantes notificaron algún efecto adverso, la mayoría de estos fueron leves o moderados y de carácter transitorio.

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Los síntomas más habituales fueron dolor en el lugar de la inyección, cefalea, cansancio y malestar general.

Lo que sí registró el análisis fue que las personas de sexo femenino, aquellas que habían pasado por una infección por dengue y las que recibieron simultáneamente vacunas frente a otros flavivirus -como la fiebre amarilla- presentaron un mayor riesgo de reacciones adversas.

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En el caso de las mujeres, los efectos fueron principalmente adversos locales, mientras que en los otros dos grupos se dieron sobre todo a nivel sistémico, como la fiebre.

"Sin embargo, no observamos un aumento de reactogenicidad en personas mayores de 60 años o con comorbilidades, dos colectivos sobre los que hasta ahora existía muy poca evidencia", explica Cesc Bertran, uno de los autores del estudio.

Tampoco se detectó mayor probabilidad de efectos adversos al administrar de manera simultánea otras vacunas no flavivirales, lo que apoya el uso de la vacuna TAK-003 en consultas de previaje. EFE

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