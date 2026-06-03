Gobierno mexicano llama a los maestros a la reflexión tras actos violentos y bloqueos

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- La secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, pidió este miércoles a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) que reflexionen sobre la "responsabilidad compartida" de construir soluciones basadas en el diálogo, después de que se registraran actos violentos como la irrupción de manifestantes a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Manifestamos el respeto a su movimiento. Y nuestra convicción de que el diálogo es la única ruta para construir soluciones duraderas (...) Por ello hacemos el llamado a su movimiento magisterial, a las organizaciones sociales, para que reflexionemos sobre este contexto y sobre la responsabilidad compartida que tenemos de construir soluciones mediante el diálogo", señaló la funcionaria en una conferencia pública.

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Esta declaración de la funcionaria se produjo después de que un grupo de presuntos maestros de la CNTE irrumpieran violentamente este miércoles en las instalaciones de la SEP en la capital mexicana, en una nueva escalada de las protestas que llevan protagonizando semanas para demandar mejoras salariales.

Los manifestantes amenazan incluso con boicotear el Mundial 2026 en México, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio en la capital del país.

Rodríguez afirmó que la "instrucción contundente" que recibieron de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es atender los planteamientos de los manifestantes, por lo que reiteró que las autoridades tienen "las puertas abiertas al diálogo".

Por ello, defendió su "compromiso" con los "movimientos sociales" y el magisterio basado en la "verdad, justicia y reparación".

"Lo vamos a seguir haciendo con toda convicción porque estamos convencidos de que la justicia es una condición indispensable para la construcción de la paz y para fortalecer nuestra democracia", añadió.

No obstante, la funcionaria pidió "mantener abiertas las vías de comunicación", al tiempo que subrayó que las peticiones que no se pueden atender es "por falta de presupuesto, no es falta de voluntad".

"Que pueda coexistir el derecho de millones de personas que diariamente transitan por nuestras ciudades y que podemos encontrar mecanismos que permitan expresar legítimamente las demandas de ese movimiento sin afectar innecesariamente la vida cotidiana de la población", sentenció.

Horas antes, manifestantes - algunos con el rostro cubierto- golpearon con mazos la caseta de seguridad y los accesos del inmueble, además de realizar pintas y colocar pancartas con sus demandas, según se ve en videos publicados en las redes sociales.

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Durante los enfrentamientos, personal que se encontraba dentro de las instalaciones lanzó polvo de extintores para intentar impedir el ingreso de los manifestantes.

Dos policías recibieron atención médica por estos hechos, al haber sufrido lesiones menores y episodios de desmayo, según informaron las autoridades de Ciudad de México.

La jornada de protestas y bloqueos viales ocurrió horas después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmara que su Gobierno no caerá en "la provocación" de responder con represión a las movilizaciones, en un contexto marcado por los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2026.

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