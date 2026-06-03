Elecnor abonará un dividendo complementario de 0,428 euros brutos por acción el próximo 10 de junio

Elecnor pagará el próximo 10 de junio un dividendo complementario de 0,428 euros brutos por acción, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este dividendo, acordado en su junta de accionistas celebrada el pasado día 27 de mayo, es con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

Elecnor ha explicado que tras el ajuste por la atribución proporcional de los derechos de las 2.309.410 acciones en autocartera que posee, el importe bruto que recibirán las restantes 84.690.590 acciones en circulación será de 0,428 euros por título.

El calendario establecido por la compañía fija el 5 de junio como la fecha límite de negociación de las acciones con derecho a percibir esta retribución.

Grupo Elecnor obtuvo un beneficio neto consolidado de 27,1 millones de euros en el primer trimestre, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo avanzó un 6,6% entre enero y marzo, hasta los 58 millones, mientras que la cifra de negocio se situó en 930,8 millones de euros, un 3,7% más que en el primer trimestre de 2025.

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La cartera de producción ejecutable en los próximos 12 meses alcanzó a cierre de marzo los 2.997,7 millones, un 5,4% más que en el año anterior, de los cuales el 58,3% corresponden al segmento de Proyectos y un 41,7% al de Servicios.