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Más de 2000 robots en el extranjero. Más de 60 países a bordo. AiMOGA llega más lejos y crece más rápido.

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En la mañana del 30 de julio, AiMOGA Robotics celebró su ceremonia de entrega global en Wuhu, provincia de Anhui, bajo el lema «Más de 2000 robots en el extranjero. Más de 60 naciones a bordo». Durante el evento, la empresa anunció que el volumen acumulado de entregas a nivel mundial había superado las 2000 unidades, y que sus productos y servicios llegan ya a más de 60 países y regiones. La ceremonia incluyó también un acto simbólico de iluminación para conmemorar este hito y la salida de un nuevo envío internacional. Este logro marca una nueva etapa en el desarrollo global de AiMOGA y refleja cómo las empresas chinas de robótica aprovechan escenarios comerciales reales para evolucionar desde la simple exportación de productos hacia una expansión global sistemática y a gran escala.

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Robots ondean banderas de todo el mundo al superar las 2.000 unidades en entregas globales

A las 8:30 a. m., los robots de AiMOGA se congregaron en el complejo de Chery International, ondeando banderas que representaban a más de 60 países y regiones mientras la flota de transporte se preparaba para partir. Tras iluminarse oficialmente el hito de las entregas globales y darse la orden de salida, los camiones cargados con productos de AiMOGA abandonaron el recinto rumbo al puerto de Wuhu. En ese instante, el volumen acumulado de entregas globales de AiMOGA superó oficialmente las 2.000 unidades, consolidando la expansión de sus productos y servicios a más de 60 países y regiones. Estas cifras marcaron un nuevo hito importante en la globalización de la industria robótica china.

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Representantes de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wuhu, del Grupo Chery, socios internacionales y medios de comunicación presenciaron la ceremonia. En poco más de dos años, AiMOGA pasó de exportar su primer robot a alcanzar más de 2.000 entregas en el extranjero, completando así la transición desde la validación del producto hasta su despliegue comercial a gran escala. La empresa se ha convertido en una de las primeras compañías chinas de robótica en lograr entregas internacionales de gran volumen.

Para la industria de la robótica, el hito de las 2.000 unidades representa mucho más que una simple cifra de envíos. Indica que los robots chinos están comenzando a establecer capacidades operativas sostenidas en entornos comerciales reales de todo el mundo, llevando la comercialización a una nueva etapa.

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De Malasia a la expansión global mediante aplicaciones en el mundo real· La trayectoria global de AiMOGA comenzó en Malasia.

En 2025, AiMOGA incursionó en el sector de venta minorista y servicios de automoción de Malasia, dando así su primer gran paso hacia los mercados internacionales. Desde las demostraciones iniciales de prototipos hasta las entregas de las primeras unidades, y desde la exportación de productos hasta el desarrollo de operaciones adaptadas al mercado local, la empresa evolucionó gradualmente de la entrada en mercados extranjeros al establecimiento de una presencia local a largo plazo.

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Partiendo de Malasia, AiMOGA continuó su expansión por el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa, África y América Latina. Su desarrollo global se ha acelerado aún más este año. En marzo, AiMOGA participó en Automation Thailand 2026, presentando aplicaciones robóticas para la fabricación industrial y los servicios inteligentes. En julio, comenzó a operar oficialmente el primer Centro de Experiencia de Robots con IA de Vietnam, impulsando el despliegue comercial de robots en el sector de la automoción y acercando a los consumidores locales nuevas experiencias de interacción inteligente.

Actualmente, los robots de AiMOGA se utilizan ampliamente en servicios de venta minorista de automóviles, orientación en espacios públicos, vigilancia policial inteligente, asistencia médica y recepción empresarial. La empresa también ha obtenido certificaciones internacionales, como el marcado CE de la UE y la certificación FCC de EE. UU., lo que respalda aún más su expansión en el mercado global. De un solo país a más de 60, y de demostraciones puntuales de productos a operaciones estables a largo plazo, AiMOGA está trazando una trayectoria de desarrollo global distintiva para la robótica china.

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Aprovechar las fortalezas industriales para construir un nuevo modelo de globalización

La competencia en robótica está pasando rápidamente de productos individuales a sistemas industriales integrales. "La expansión global de la robótica depende no sólo de las capacidades de los productos, sino también de las fortalezas de extremo a extremo en I+D, fabricación, cadenas de suministro, canales, entrega, servicios y operaciones localizadas", afirmó Zhang Guibing, presidente de Chery International y AiMOGA Robotics. "Sólo integrándose genuinamente en los mercados locales las empresas podrán lograr un desarrollo sostenible".

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Como parte importante de la estrategia de tecnología inteligente de Chery, AiMOGA se basa en las casi tres décadas de experiencia industrial global de Chery. Comparte los sistemas mundiales de investigación y desarrollo, fabricación, cadena de suministro, logística, canales y servicios de Chery, creando fortalezas complementarias entre las industrias automotriz y de robótica y respaldando el despliegue global a escala de robots.

AiMOGA también ha seguido avanzando en el despliegue comercial dentro de China. Durante el primer semestre de este año, se desplegaron 110 robots inteligentes de policía de tránsito AiMOGA en múltiples ciudades, brindando servicios regulares en dirección del tránsito, orientación del orden público y comunicación de seguridad. Las aplicaciones en orientación médica, lugares de exhibición inteligentes y servicios públicos también han seguido expandiéndose, validando aún más las capacidades operativas de los robots en entornos del mundo real.

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De la exportación de productos a la expansión de capacidades: la robótica china se integra en los mercados globales

A medida que avanzan la inteligencia artificial y la inteligencia encarnada, la industria de la robótica entra en una etapa clave para su aplicación a gran escala. Los mercados globales no solo ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento, sino que también constituyen un escenario de prueba fundamental para evaluar la competitividad de los productos y su viabilidad comercial.

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Desde superar las 2.000 unidades entregadas hasta llegar a más de 60 países y regiones, y pasando de un desarrollo sostenido en servicios de venta minorista para el sector automotriz a la expansión en ámbitos como la vigilancia policial inteligente, la orientación médica y los servicios públicos, AiMOGA continúa validando las capacidades de sus productos en entornos reales y poniendo a prueba su rendimiento tecnológico en los mercados internacionales. La empresa avanza siguiendo una estrategia de desarrollo basada en la innovación orientada a escenarios de uso, el soporte a nivel de sistema y la colaboración dentro del ecosistema.

Desde la globalización de la industria automotriz hasta la de la robótica, la manufactura inteligente china amplía constantemente su presencia mundial. A medida que más robots chinos se incorporan a entornos operativos reales en el extranjero, la industria robótica del país acelera su transición de la innovación tecnológica a la generación de valor industrial, y de la simple exportación de productos al despliegue global de capacidades integrales, aportando así mayor experiencia y soluciones chinas al desarrollo de la industria mundial de tecnologías inteligentes.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE AiMOGA