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El ala-pívot estadounidense Timmy Allen firma por una temporada con el Kids&Us Manresa

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El Kids&Us Manresa ha anunciado este sábado la incorporación por una temporada del jugador estadounidense Timothy Allen, ala-pívot de 26 años y 1,98 metros de altura, procedente del PAOK de Salónica y con pasado reciente en la NBA de la mano de los Memphis Grizzlies.

Nacido el 9 de enero de 2000 en Mesa, Arizona (Estados Unidos), Timmy Allen canalizó su etapa universitaria con los Utah Utes y los Texas Longhorns en la NCAA, recaló para el curso 2023-24 en los Memphis Hustle de la G League e incluso debutó en la NBA con los Grizzlies, y en las tres temporadas siguientes pasó por Filou Oostende, Trapani y PAOK.

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Con el equipo de Salónica disputó durante la pasada campaña tanto la Liga griega, donde promedió 9,2 puntos, 3,4 rebotes, 1,8 asistencias y 7,8 créditos de valoración en 23,6 minutos por partido, como la FIBA Europe Cup, donde promedió 10,5 puntos, 4,1 rebotes, 0,9 asistencias y 9,8 créditos de valoración en 22,4 minutos por encuentro.

"Allen destaca por su gran talento ofensivo y su capacidad para generarse sus propias oportunidades de anotación. Se desenvuelve con mucha eficacia cerca del aro y en el tiro de media distancia. Aportará puntos al equipo de Diego Ocampo tanto en situaciones de transición como en ataque estático", incidó el Bàsquet Manresa en una nota de prensa.

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