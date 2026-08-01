La Justicia rusa arresta a director de una empresa filial de la energética estatal Gazprom

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Moscú, 1 ago (EFE).- La Justicia rusa arrestó este sábado al director ejecutivo de una de las filiales de la energética estatal Gazprom, Ígor Mazin, por un caso de soborno.

"El tribunal aceptó la solicitud de los investigadores y ordenó la prisión preventiva de Ígor Mazin, sospechoso en virtud del apartado 6 del artículo 290 del Código Penal ruso (aceptación de sobornos de gran magnitud)", reza el comunicado citado por TASS.

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Mazin dirige Gazprom Energoholding Adquisiciones, el programa de compras de la empresa que gestiona los activos energéticos de Gazprom.

También se encuentra en prisión preventiva relacionado con el caso el subdirector ejecutivo del departamento de protección corporativa, Ígor Moisiyenko, aunque no se reveló la naturaleza de los cargos contra él.

La prensa vincula a los procesados con los hermanos oligarcas Arkadi y Borís Rotenberg, próximos al presidente ruso, Vladímir Putin, de quien fueron compañeros de judo.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, especialmente en los últimos años, está teniendo en lugar en Rusia un procesamiento masivo de empresarios, militares, gobernadores y jueces.EFE